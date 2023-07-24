NBA／坦言上賽季沒能團結勇士休息室 柯爾：是我還不夠好

衛冕軍勇士上個賽季在第二輪不敵湖人遭到淘汰，不只二連霸夢碎，龐大的薪資壓力也促使勇士季後動作頻頻，迎來不小人事變動。執掌勇士兵符即將進入第十年的總教練柯爾（Steve Kerr）近期在接受訪問時也坦言，去年勇士除了場上戰績不如預期，場下也有許多風波，而自己並沒有成功團結球隊休息室。

去年開季前，勇士就傳出老將格林（Draymond Green）在訓練中賞了波爾（Jordan Poole）一拳。雖然勇士在波爾續約後連忙發表公開聲明止火，但整季休息室都十分動盪早已是公開的秘密，在賽季中格林與波爾的互動也備受外界關注。而當賽季一結束，面臨到波爾頂薪合約開跑、格林續約難題，勇士隨即在選秀會開了第一槍，將波爾交易至巫師換來老牌控衛保羅（Chris Paul），並與格林達成四年續約，似乎也表明了球隊將衝刺勇士王朝的最後一冠。

勇士主帥柯爾近期接受訪問，當談及上賽季的休息室氛圍，他表示自己在這部分做得不夠好。「我會說，我去年在團結球隊上做得很失敗」，柯爾說，「今年夏天我花了很多時間思考去年的事，那些我可以做也應該做的事。我相信失敗有時能強迫自己重新評估，而我對於下賽季感到興奮，能夠帶著全隊的新焦點、活力回到賽場。」

此外，柯爾也對於球隊在薪資緊繃下的幾筆底薪投資表示讚賞，認為他們具備職業意識且能融入球隊體系，對於陣中的年輕球員，這兩名在NBA打滾多年的球員能對場上場下帶來助益。「我們需要薩里奇（Dario Saric）和喬瑟夫（Cory Joseph）這樣的球員，他們歷經過NBA的殘酷考驗，了解如何扮演輪替中的領導角色與其重要性」，柯爾表示，「小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）知道這是球隊必須加強的環節，在沒有太多操作空間的情況下，讓我們處在前進的步伐上。」