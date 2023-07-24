快訊

到處都蓋軌道 中央補助像在懲罰地方政府？

吃不到了！全台第6名炒飯 「艋舺阿龍炒飯」老闆曝近況

網傳恐嚇訂單！提供運費及槍枝要外送員到立委林淑芬服務處開槍 男致電稱惡作劇

NBA／坦言上賽季沒能團結勇士休息室 柯爾：是我還不夠好

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾承認自己上個賽季並沒有管理好球隊休息室。 法新社
柯爾承認自己上個賽季並沒有管理好球隊休息室。 法新社

衛冕軍勇士上個賽季在第二輪不敵湖人遭到淘汰，不只二連霸夢碎，龐大的薪資壓力也促使勇士季後動作頻頻，迎來不小人事變動。執掌勇士兵符即將進入第十年的總教練柯爾（Steve Kerr）近期在接受訪問時也坦言，去年勇士除了場上戰績不如預期，場下也有許多風波，而自己並沒有成功團結球隊休息室。

去年開季前，勇士就傳出老將格林（Draymond Green）在訓練中賞了波爾（Jordan Poole）一拳。雖然勇士在波爾續約後連忙發表公開聲明止火，但整季休息室都十分動盪早已是公開的秘密，在賽季中格林與波爾的互動也備受外界關注。而當賽季一結束，面臨到波爾頂薪合約開跑、格林續約難題，勇士隨即在選秀會開了第一槍，將波爾交易至巫師換來老牌控衛保羅（Chris Paul），並與格林達成四年續約，似乎也表明了球隊將衝刺勇士王朝的最後一冠。

勇士主帥柯爾近期接受訪問，當談及上賽季的休息室氛圍，他表示自己在這部分做得不夠好。「我會說，我去年在團結球隊上做得很失敗」，柯爾說，「今年夏天我花了很多時間思考去年的事，那些我可以做也應該做的事。我相信失敗有時能強迫自己重新評估，而我對於下賽季感到興奮，能夠帶著全隊的新焦點、活力回到賽場。」

此外，柯爾也對於球隊在薪資緊繃下的幾筆底薪投資表示讚賞，認為他們具備職業意識且能融入球隊體系，對於陣中的年輕球員，這兩名在NBA打滾多年的球員能對場上場下帶來助益。「我們需要薩里奇（Dario Saric）和喬瑟夫（Cory Joseph）這樣的球員，他們歷經過NBA的殘酷考驗，了解如何扮演輪替中的領導角色與其重要性」，柯爾表示，「小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）知道這是球隊必須加強的環節，在沒有太多操作空間的情況下，讓我們處在前進的步伐上。」

Steve Kerr

相關新聞

NBA／休養生息備戰衛冕之路 約柯奇確定不出征世界盃

率領丹佛金塊勇奪隊史首冠的超級中鋒約柯奇（Nikola Jokic），為了獲得更多休息時間，專心備戰明年的衛冕大業，毅然決然放棄代表塞爾維亞出征今年的男籃世界盃，如此一來勢必嚴重衝擊塞爾維亞的整體戰力

NBA／坦言上賽季沒能團結勇士休息室 柯爾：是我還不夠好

衛冕軍勇士上個賽季在第二輪不敵湖人遭到淘汰，不只二連霸夢碎，龐大的薪資壓力也促使勇士季後動作頻頻，迎來不小人事變動。執掌勇士兵符即將進入第十年的總教練柯爾（Steve Kerr）近期在接受訪問時也坦言

NBA／球場外熱心公益 厄文慷慨解囊助人為樂

儘管近幾年一些場外爭議言行不斷，不過若要提到慈善公益，今夏和獨行俠達成續約協議的厄文（Kyrie Irving）可是不落人後。 根據《每日郵報》的消息，厄文近期捐款4萬美元給一名93歲的婦人，協

NBA／柯瑞透露史上最佳五人 詹姆斯未名列其中

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）近日在接受採訪時親口選出他心目中的歷史最佳五人，其中沒有包含他自己，也沒有史上得分王詹姆斯（LeBron James）。 「中鋒位置我選歐尼爾（Sh

NBA／再度被拿來對比柯瑞 杜蘭特與網友隔空對決

休賽季轉戰獨行俠的威廉斯（Grant Williams），近日接受採訪時，提到杜蘭特（Kevin Durant）是最難防守的球員，更直言柯瑞（Stephen Curry）是全聯盟對於球隊的影響力最為巨

NBA／莫名遭格林點名抨擊 選秀同梯：這人缺乏安全感

選秀二輪出身的格林（Draymond Green）近日在節目中回顧自己當年被忽視的事情，更刻意提到當時以首輪第19順位被魔術挑走的尼克森（Andrew Nicholson），狂言無法理解為何他會比自己

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦