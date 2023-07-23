NBA／球場外熱心公益 厄文慷慨解囊助人為樂

儘管近幾年一些場外爭議言行不斷，不過若要提到慈善公益，今夏和獨行俠達成續約協議的厄文（Kyrie Irving）可是不落人後。

根據《每日郵報》的消息，厄文近期捐款4萬美元給一名93歲的婦人，協助他打官司，避免自己的房子土地被開發商以惡意手段進行侵佔。

厄文的慷慨行為不僅於此，2017年他曾為一名患有偏頭痛毛病的12歲學生支付學費；也協助支付了一名14歲學生的葬禮費用。去年他幫助在墨西哥度假遭謀殺的女子羅賓森（Shanquella Robinson）的家人支付喪葬和其他相關費用。

今年初，厄文曾隱密地向在一起車禍中兩名受害家屬捐贈了3萬8000美元，直到家屬對媒體透露之後，外界才得知厄文的善行；另外還有消息指出，厄文在今年已經捐款了6萬5000美元，幫助那些遭遇到不幸的家庭。

先前還有報導透露，厄文已經向各種眾籌平台活動捐款了超過50萬美元。