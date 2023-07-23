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女足世界盃／地主紐西蘭奪隊史首勝 放眼16強信心大增

中央社／ 奧克蘭23日綜合外電報導
紐西蘭隊。 美聯社
紐西蘭隊。 美聯社

紐西蘭國家女子足球隊後衛波特今天表示，在拿下世界盃隊史首勝後，她們為自己「設下新的目標」。身為地主國之一的紐西蘭，盼能首度闖進女足世界盃的16強賽階段。

7月20日在紐西蘭最大城市奧克蘭（Auckland）進行的女子世界盃足球賽開幕戰中，過去在世界盃踢了15戰卻始終未曾贏球的地主紐西蘭，大爆冷門以1比0擊敗有奪冠紀錄的挪威。

紐西蘭接下來將於25日迎戰菲律賓，她們在小組賽最後一戰對上瑞士之前，只要再拿一勝，就能在A組脫穎而出晉級16強。

當被問到紐西蘭還能走多遠時，後衛波特（CJBott）說：「我認為沒有極限」。

「永遠不應該給自己設限，對陣挪威的一戰為我們設下新標準，且我們不會降低標準。」

紐西蘭並非傳統足球強權，但靠著前鋒威金森（Hannah Wilkinson）的進球拿下紐西蘭女足隊史世界盃首勝，讓她們前所未有地成為各界關注焦點。

紐西蘭擊敗挪威的比賽，有超過4萬2000名球迷在伊甸球場（Eden Park）見證歷史，創下紐西蘭進場觀看足球賽的最多人數紀錄。

28歲的波特還說：「我認為從某種意義來說，我們仍肩負著國家的重擔。」

「總是有一定的壓力，但那也會給我們所需的動力，且我們從中獲得很大的信心。」

昨天晚間，紐西蘭女足隊下榻的飯店發生火警，她們被迫在混亂中，從這間位於奧克蘭市中心的飯店撤離。

當地媒體報導，火警發生後，一名男子遭到逮捕，並被控入室竊盜及縱火等罪名。

紐西蘭女足隊覺得她們不是飯店縱火案中被針對的目標，隊上也無人受傷。

紐西蘭足球協會執行長普拉格奈爾（AndrewPragnell）指出，球員都先在附近的一間餐廳避難，等狀況排除才獲准回到飯店。

波特表示，她們等待直到飯店恢復正常，且一切都安全了才回去。

她還說：「我們是個團隊，沒有什麼好擔心的，一切都恢復正常了。」

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