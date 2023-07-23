NBA／柯瑞透露史上最佳五人 詹姆斯未名列其中
勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）近日在接受採訪時親口選出他心目中的歷史最佳五人，其中沒有包含他自己，也沒有史上得分王詹姆斯（LeBron James）。
「中鋒位置我選歐尼爾（Shaquille O'Neal），大前鋒選鄧肯（Tim Duncan）；小前鋒選柏德「大鳥」柏德（Larry Bird），得分後衛喬丹（Michael Jordan），等一下我要換最新版本，小前鋒我選擇布萊恩（Kobe Bryant），控衛則是魔術強生（Magic Johnson），我不在這個陣容裡面。」
柯瑞的這份名單和他在2022年12月接受《運動畫刊》所提出的最佳五人有所差異。當時他把自己放在控衛，然後搭上了喬丹、歐尼爾、魔術強森和諾維茨基（Dirk Nowitzki）。
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