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NBA／柯瑞透露史上最佳五人 詹姆斯未名列其中

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞挑選史上最佳五人。 截自影片
柯瑞挑選史上最佳五人。 截自影片

柯瑞最新史上最佳五人名單並沒有包含自己。 法新社
柯瑞最新史上最佳五人名單並沒有包含自己。 法新社

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）近日在接受採訪時親口選出他心目中的歷史最佳五人，其中沒有包含他自己，也沒有史上得分王詹姆斯（LeBron James）。

「中鋒位置我選歐尼爾（Shaquille O'Neal），大前鋒選鄧肯（Tim Duncan）；小前鋒選柏德「大鳥」柏德（Larry Bird），得分後衛喬丹（Michael Jordan），等一下我要換最新版本，小前鋒我選擇布萊恩（Kobe Bryant），控衛則是魔術強生（Magic Johnson），我不在這個陣容裡面。」

柯瑞的這份名單和他在2022年12月接受《運動畫刊》所提出的最佳五人有所差異。當時他把自己放在控衛，然後搭上了喬丹、歐尼爾、魔術強森和諾維茨基（Dirk Nowitzki）。

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