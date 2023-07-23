NBA／再度被拿來對比柯瑞 杜蘭特與網友隔空對決

休賽季轉戰獨行俠的威廉斯（Grant Williams），近日接受採訪時，提到杜蘭特（Kevin Durant）是最難防守的球員，更直言柯瑞（Stephen Curry）是全聯盟對於球隊的影響力最為巨大。

對於這樣的說法，就有球迷提出疑問。「如果說柯瑞在有無持球都會讓你擔憂，這說明了他才是最難以防守的球員。杜蘭特的單打能力也許是最難防守，這樣說可能也是對的，但人們需要對『最難防守』這件事情有更明確地定義。」

這樣的疑問也引來杜蘭特的回應。「你們別再說我好像不會打無球，有一堆比賽影片，你們自己去看。」隨後又有人呼應，「柯瑞可不只是單純打無球，他在總冠軍賽的移動能力讓威廉斯都暈頭了。沒人無球打法比柯瑞更好，而你有的是單打。」

杜蘭特也繼續回擊：「我說的事情跟柯瑞無關。我要說的是，我的比賽不是只有單打，而是更全方位。」杜蘭特坦言，是否打無球要看球隊戰術的運作和調整，他更強調自己在最近5年來的背框單打使用比例較過去還要來得高。

還有網友直接提出質疑：「似乎只要有人同時提到你和柯瑞的名字。你就會生氣。」

杜蘭特也回覆道：「那只是你們覺得我總是在生氣。」