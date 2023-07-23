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NBA／莫名遭格林點名抨擊 選秀同梯：這人缺乏安全感

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
尼克森(左)無妄之災遭到格林批評砲轟。 路透社
尼克森(左)無妄之災遭到格林批評砲轟。 路透社

選秀二輪出身的格林（Draymond Green）近日在節目中回顧自己當年被忽視的事情，更刻意提到當時以首輪第19順位被魔術挑走的尼克森（Andrew Nicholson），狂言無法理解為何他會比自己先被選走，連他的學校聖文德大學（St. Bonaventure University）都不知道怎麼念，更抨擊尼克森甚至不像是一個籃球運動員。

針對格林的大肆批評，當事人尼克森有所回應。「就我的看法，我認為這源於他的一種不安全感，我不知道過去11年他會如此惦記著我，但說實話，我根本沒去想到他這個人。」

「我沒有意識到聖文德大學這個名字會很難發音，也許是因為我在大學待了4年，所以對我來說這不難。我有一個非營利組織機構，應該可以幫助到他去學會這些東西，我很樂意幫忙。」尼克森說。

在2012年選秀梯隊中，戴維斯（Anthony Davis）和里拉德（Damian Lillard）毫無疑問是兩大巨星，比爾（Bradley Beal）和米道頓（Khris Middleton）也是各稱霸一方，相較起來，只在NBA待了5個賽季的尼克森顯得黯淡許多。

不過尼克森並不以為意，他表示：「能看到同梯新秀裡面有好幾個人都取得成功，我感到很開心。這或許跟我所接受的教育有關，我樂見人們取得成功，哪怕是在我之前還是之後被選走。」

「當有人出現這樣的不安全感，不願看見別人獲得成功，還在11年之後質疑為什麼這傢伙會在他之前被選中，這種情況真讓人感到失望。」

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