NBA／生涯成就理應超過韋德？ 皮爾斯酸：他常有巨星相助

前綠衫軍名將皮爾斯(Paul Pierce)近日在出席脫口秀節目《It Is What It Is》中,再度忍不住拿自己的生涯和昔日對手韋德(Dwyane Wade)做比較。

皮爾斯認為,如果在他的生涯中能夠像韋德一樣屢屢得到超級巨星如歐尼爾(Shaquille O'Neal)、詹姆斯(LeBron James)等人的協助,他勢必會拿到更多枚冠軍戒指,生涯成就肯定會比韋德更加輝煌。

「如果讓歐尼爾加入我的球隊,如果讓詹姆斯、波許(Chris Bosh)和我組成一個團隊看看,難道我還不會贏嗎?我和詹姆斯、波許,贏不了兩座總冠軍嗎?」皮爾斯大言不慚地說。

皮爾斯表示雖然韋德生涯場均得分更高,但就得分的全方位技藝來說,皮爾斯自認是比韋德更為突出。「他是更好的得分手嗎?他的生涯場均得分是比我高,但我三分外線、中距離跳投、低位搭膽、製造犯規能力都精通,你說誰才是更好的得分手?」

「有很長一段時間,我的技術能力都被低估,只因為我沒有和許多優秀球星一起合作。等到我和賈奈特(Kevin Garnett)、艾倫(Ray Allen)搭檔時,他們已經過了巔峰期。如果他們可以提前4年來,你覺得我還拿不到3個總冠軍嗎?」

皮爾斯生涯共獲得1座總冠軍和1次FMVP,10次明星賽,1次年度第二隊,3次年度第三隊;而韋德則是3座總冠軍和1次FMVP,13次明星賽和1次明星賽MVP,2次年度最第一隊,3次年度第二隊,3次年度第三隊,另外3次入選年度防守第二隊以及贏得1次得分王,以及奧運金牌。