NBA／生涯成就理應超過韋德？ 皮爾斯酸：他常有巨星相助

前綠衫軍名將皮爾斯（Paul Pierce）近日在出席脫口秀節目《It Is What It Is》中，再度忍不住拿自己的生涯和昔日對手韋德（Dwyane Wade）做比較。

皮爾斯認為，如果在他的生涯中能夠像韋德一樣屢屢得到超級巨星如歐尼爾（Shaquille O'Neal）、詹姆斯（LeBron James）等人的協助，他勢必會拿到更多枚冠軍戒指，生涯成就肯定會比韋德更加輝煌。

「如果讓歐尼爾加入我的球隊，如果讓詹姆斯、波許（Chris Bosh）和我組成一個團隊看看，難道我還不會贏嗎？我和詹姆斯、波許，贏不了兩座總冠軍嗎？」皮爾斯大言不慚地說。

皮爾斯表示雖然韋德生涯場均得分更高，但就得分的全方位技藝來說，皮爾斯自認是比韋德更為突出。「他是更好的得分手嗎？他的生涯場均得分是比我高，但我三分外線、中距離跳投、低位搭膽、製造犯規能力都精通，你說誰才是更好的得分手？」

「有很長一段時間，我的技術能力都被低估，只因為我沒有和許多優秀球星一起合作。等到我和賈奈特（Kevin Garnett）、艾倫（Ray Allen）搭檔時，他們已經過了巔峰期。如果他們可以提前4年來，你覺得我還拿不到3個總冠軍嗎？」

皮爾斯生涯共獲得1座總冠軍和1次FMVP，10次明星賽，1次年度第二隊，3次年度第三隊；而韋德則是3座總冠軍和1次FMVP，13次明星賽和1次明星賽MVP，2次年度最第一隊，3次年度第二隊，3次年度第三隊，另外3次入選年度防守第二隊以及贏得1次得分王，以及奧運金牌。