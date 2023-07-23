NBA／防守數據獲肯定 公牛3年2100萬美元續留多森姆

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，公牛將和受限制自由球員多森姆（Ayo Dosunmu）簽下3年2100萬美元的合約。

6呎5吋高的多森姆是在2021年以第二輪38順位被公牛選走，第一個賽季就入選年度新秀第二隊；兩年生涯平均可以得到8.7分2.8籃板2.9助攻，上季薪資約156萬美元。

ESPN的數據統計顯示，多森姆限制對手只有44%命中率，這在全聯盟的後衛中可以排進前10名。

據先前報導，暴龍一度傳出對多森姆感興趣，不過他最終還是和公牛完成了續約。此外，公牛也和來自土耳其的6呎6吋前鋒比提姆（Onuralp Bitim）簽下雙向合約。

公牛在今年賽季做了部分的陣容補強，以三年6000萬美元續簽了主力中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic），再以3年3600萬美元的價碼留下懷特（Coby White）。之後分別以3年1950萬美元和2年底薪合約找來了卡特（Jevon Carter）、克雷格（Torrey Craig）。

儘管做了一些陣容調整，但由於主控鮑爾（Lonzo Ball）持續養傷報銷中，得分悍將拉文（Zach LaVine）也是面臨交易流言風暴，上季無緣季後賽的公牛，新賽季能否打出成績恐怕還是會面臨不小的考驗。