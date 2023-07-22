籃球／賀家兄弟返台打瓊斯盃 簡廷兆讚賀伯活潑好相處

台美混血兄弟檔賀丹、賀伯今年受到中華籃協邀請返台加入瓊斯盃中華白隊，並在近日與國內年輕好手一同集訓並打了兩場比賽，而身為中華白隊長得簡廷兆就透露，儘管兩兄弟目前都還在適應球隊體系，但被評為四星高中生的弟弟賀伯身材條件確實相當優異。

中華白在日前展開集訓後，近日更與SBL台啤和中華藍進行了兩場的友誼賽，其中賀伯還在與台啤的友誼賽中有一次爆扣台啤外籍生球員蓋比的精彩表現，也讓兩人的表現備受期待。

而中華白隊長簡廷兆在今天出席活動時也透露，賀家兄弟個性相當活潑，與隊友的相處也沒有太大問題，甚至希望隊友能夠帶他們品嚐在地美食或是逛夜市，而今天早上他們也帶著賀家兄弟一起去爬山，相處相當融洽。

在談到兩人的籃球實力時，簡廷兆也直言弟弟賀伯的身體條件確實很好，不過因為他打控球持球時間也比較長，加上現在還在了解球隊體系與戰術，是還需要時間融入的地方。