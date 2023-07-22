NBA／三分球大賽贏高國豪、簡廷兆 羅賓森還煮麵餵女友

熱火射手「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）在昨天抵台展開訪台行程，並在今天於台北車站與PLG新竹街口攻城師高國豪、台北富邦勇士簡廷兆進行「台美球星三分球交流」活動，最終羅賓森在15球中命中10球擊敗兩位本土球星，賽後他也親自煮麵讓女友品嚐，為活動劃下甜蜜句點。

身為阿舍乾麵的代言人，羅賓森受到阿舍集團邀請在昨天抵台，將展開6天5夜的訪台行程，在昨天參加完「微風南山潮流時空之夜」活動後，今天則是移師至台北車站大廳與國內球員互飆三分球，而早早就到會場的羅賓森也在熱身時大秀球技，連續砍進數顆超遠距離三分球，引得現場球迷驚呼連連。

而昨天抵台後就充分感受到球迷熱情的羅賓森，也用行動回應球迷的支持，在今天活動前就繞場一周滿足球迷簽名需求，不少帶著羅賓森各時期球衣甚至是球鞋的球迷都幸運獲得他的簽名，展現親民一面。

而今天活動也邀請到高國豪與簡廷兆兩位PLG年輕球星與羅賓森互飆三分球，最終羅賓森也在15次出手機會中命中10球，擊敗高國豪與簡廷兆各進8球，活動結束後羅賓森也現場烹調阿舍乾麵，並表示自己從大學就愛上阿舍乾麵，也研發了不少獨特的調理方式，今天更邀請到女友當場品嚐，並獲得高度讚賞。