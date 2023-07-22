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NBA／坦言杜蘭特最難防守 威廉斯更讚柯瑞影響力巨大

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞(中)的場上影響力折服威廉斯。 路透社
柯瑞(中)的場上影響力折服威廉斯。 路透社

今年休賽季轉隊到獨行俠的威廉斯（Grant Williams），生涯屢屢需要防守到對方最強悍的進攻好手；近日接受採訪時，威廉斯更提及在他眼中全聯盟最難防守的球員

「在我看來，到目前為止，杜蘭特（Kevin Durant）是全聯盟最難以防守的球員；至於柯瑞（Stephen Curry）是全聯盟對於球隊最具影響力的球員。無論是在他持球時或是無球狀態，你都得去盯防，甚至他在無球時還更加可怕。」

威廉斯表示，「那個來自北卡的男人與眾不同，當我回想起的其中一件事就是他很強悍。我在夏洛特長大，看著勇士與騎士的系列賽，記得在我進入NBA之前看他的比賽時，就覺得已經非常扯；而當我和他對位時，我感覺到他是如此與眾不同。」

上季總冠軍賽，柯瑞可說是隻手帶領勇士克服劣勢，最後連勝3場擊敗塞爾蒂克奪冠，柯瑞更拿下生涯首座FMVP。特別是堪稱分水嶺的第4戰，柯瑞狂飆43分10籃板4助攻，給了勇士起死回生的契機。柯瑞宛如天神下凡的精采演出，威廉斯至今仍是歷歷在目。

「我們當時一路領先，我心想我們準備要聽牌了，然後去灣區贏得總冠軍，沒想到......，柯瑞就是如此地不同凡響。」威廉斯說。

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