NBA／摩納哥簽下「天行者」華克 上賽季曾橫掃溫班亞瑪

曾在2019年獲選NBA年度第3隊的前獨行俠隊後衛「天行者」華克（Kemba Walker）在今天傳出與摩納哥籃球俱樂部簽下1年合約，正式展開旅歐生涯。

今年33歲的華克，在2011年帶著NCAA冠軍光環投身NBA選秀會，並在首輪第9順位被山貓（黃蜂前身）選入，一度被視為是球隊中興的希望，儘管後來轉戰塞爾蒂克，他也依舊維持全明星身手，在2017年至2020年間連續4度入選明星賽。

不過近年來華克受到膝蓋傷勢影響，表現大不如前，包括在之後的尼克與獨行俠都未獲得球隊重用，今年1月更是遭到獨行俠釋出，陷入無球可打的狀況。

但今天摩納哥籃球俱樂部也正式宣布與華克簽下一年合約，成為他首支效力的海外俱樂部，隸屬於法國職籃聯賽摩納哥，在上賽季的冠軍賽中橫掃了馬刺狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）效力的「Metropolitans 92俱樂部」，奪得隊史首冠，並在歐洲聯賽拿下第3名佳績。