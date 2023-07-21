快訊

NBA／「阿舍哥」羅賓森登時尚秀 盼把握機會大啖美食

陽光女神！陳美鳳20多歲比基尼辣照曝光 被喊「焦糖美人」

2014年馬航MH17空難頭號嫌犯！俄前官員吉爾金據報被捕

NBA／「阿舍哥」羅賓森登時尚秀 盼把握機會大啖美食

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
「阿舍哥」羅賓森（中）抵台首日出席「微風南山潮流時空之夜」。記者劉肇育／攝影
「阿舍哥」羅賓森（中）抵台首日出席「微風南山潮流時空之夜」。記者劉肇育／攝影

熱火射手「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）受到阿舍集團邀請展開訪台行程，上午抵台後晚間他隨即到信義區出席「微風南山潮流時空之夜」，對於抵台首日就受到台灣球迷的熱情歡迎，羅賓森也坦言相當興奮，也期待利用未來幾天大啖台灣美食。

羅賓森在今天晚間出席「微風南山潮流時空之夜」並壓軸走紅毯登場，談到成為阿舍乾麵代言人的淵源，羅賓森透露，自己從大學時期就是阿舍乾麵的愛好者，後來更因緣際會獲得與阿舍乾麵合作的機會，讓他相當珍惜，只可惜受到疫情影響直到今年才有機會與台灣球迷見面。

而今天活動現場也有不少球迷帶著羅賓森的球衣到場力挺偶像，他也直言從下機開始就感受到台灣球迷的熱情，也打算利用未來幾天到台灣各處走走、品嚐美食和逛夜市，像是水餃以及台灣球迷推驗的臭豆腐，「這些我都願意試試看。」

明天羅賓森也將前往台北車站一樓大廳舉行「台美球星三分球交流」，PLG新竹攻城獅的頭號球星高國豪與台北富邦勇士的新星簡廷兆也將出席，與他進行三分球對決，主辦單位還開放球迷挑戰中場投籃，投進的球迷將能獲得10萬元的高額獎金。

延伸閱讀

NBA／「阿舍哥」羅賓森抵台 明天與高國豪尬三分球

日本駐美外交官當街遇襲！突遭女街友推倒在地「頭部爆血」

NBA／「小剛」羅賓森和勇士簽訓練營合約 爭取重返聯盟

NBA／「阿舍哥」羅賓森來台！721微風南山走紅毯

相關新聞

NBA／柯瑞紀錄片介紹「被低估」過程 自曝視力檢查沒過

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）的紀錄片《史蒂芬柯瑞：不容小覷》21日正式上映。他近日受訪時分享紀錄片拍攝動機及創作過程，並解釋片名的涵義，他希望透過紀錄片激勵各個領域的人們。

NBA／格林花了11年才認可柯爾的執教智慧：我以前太不成熟

勇士隊總教練柯爾(Steve Kerr)自掌管勇士以來，率隊多次闖進總冠軍賽並拿下4座歐布萊恩金盃，也讓他的執教功力深受外界好評，不過手下子弟兵格林（Draymond Green）卻是直到最近才認可柯

NBA／「阿舍哥」羅賓森登時尚秀 盼把握機會大啖美食

熱火射手「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）受到阿舍集團邀請展開訪台行程，上午抵台後晚間他隨即到信義區出席...

NBA／嗆米契爾卻吃癟 威廉斯回憶：堪稱亞瑞納斯經典回顧

防守悍將威廉斯（Grant Williams）在場上常與對手有口角糾紛，當然也有吃癟的時候，講到當時跟米契爾（Donovan Mitchell）嗆聲時的回憶，威廉斯自己也笑了出來。 當時第四節僅

NBA／21年冠軍賽柯瑞顯神威 前綠衫軍球員：他與眾不同

2021年總冠軍賽上，塞爾蒂克面對勇士曾一度取得系列賽2比1的優勢，只是勇士在接下來的比賽直落三將塞爾蒂克掃地出門，而當時效力於綠衫軍的G．威廉斯（Grant Williams）如今仍對柯瑞（Step

NBA／溫班亞瑪透露在練賈霸「天勾」媒體直呼是作弊絕招

NBA選秀會上，法國怪物溫班亞瑪(Victor Wembanyama)確定由馬刺以狀元籤選入，近期他也透露自己想要學賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）招牌天勾，搭配上他的體能與技術，讓媒體

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦