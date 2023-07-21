NBA／「阿舍哥」羅賓森登時尚秀 盼把握機會大啖美食

熱火射手「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）受到阿舍集團邀請展開訪台行程，上午抵台後晚間他隨即到信義區出席「微風南山潮流時空之夜」，對於抵台首日就受到台灣球迷的熱情歡迎，羅賓森也坦言相當興奮，也期待利用未來幾天大啖台灣美食。

羅賓森在今天晚間出席「微風南山潮流時空之夜」並壓軸走紅毯登場，談到成為阿舍乾麵代言人的淵源，羅賓森透露，自己從大學時期就是阿舍乾麵的愛好者，後來更因緣際會獲得與阿舍乾麵合作的機會，讓他相當珍惜，只可惜受到疫情影響直到今年才有機會與台灣球迷見面。

而今天活動現場也有不少球迷帶著羅賓森的球衣到場力挺偶像，他也直言從下機開始就感受到台灣球迷的熱情，也打算利用未來幾天到台灣各處走走、品嚐美食和逛夜市，像是水餃以及台灣球迷推驗的臭豆腐，「這些我都願意試試看。」

明天羅賓森也將前往台北車站一樓大廳舉行「台美球星三分球交流」，PLG新竹攻城獅的頭號球星高國豪與台北富邦勇士的新星簡廷兆也將出席，與他進行三分球對決，主辦單位還開放球迷挑戰中場投籃，投進的球迷將能獲得10萬元的高額獎金。