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NBA／21年冠軍賽柯瑞顯神威 前綠衫軍球員：他與眾不同

聯合新聞網／ 綜合報導
當時效力於綠衫軍的G．威廉斯（Grant Williams）對柯瑞（Steph Curry）在21年冠軍賽G4的超神發揮印象深刻。 美聯社
當時效力於綠衫軍的G．威廉斯（Grant Williams）對柯瑞（Steph Curry）在21年冠軍賽G4的超神發揮印象深刻。 美聯社

2021年總冠軍賽上，塞爾蒂克面對勇士曾一度取得系列賽2比1的優勢，只是勇士在接下來的比賽直落三將塞爾蒂克掃地出門，而當時效力於綠衫軍的G．威廉斯（Grant Williams）如今仍對柯瑞（Steph Curry）在G4的超神發揮印象深刻。

雖然G．威廉斯休賽季轉隊到獨行俠，時隔一年他仍對那個系列賽印象深刻，「我們進到總冠軍賽，系列賽又以2比1領先，G4時我們一路保持領先，當時我們就像是『已經取得聽牌，準備要回到金州奪冠』不過那個男人太不尋常了，兄弟！」

G．威廉斯當晚見證了柯瑞的超神發揮。勇士G4半場結束以54比49落後，第三節柯瑞力挽狂瀾，單節進帳14分，將比數反超以79比78領先，第4節他靠著外線持續飆分，最後時段，塞爾蒂克全員當機，球賽就此無力回天，Curry單場狂拿43分，將系列賽比數扳平。

「這就像是我回顧的時候，我想，『他真是太強了』」威廉姆斯繼續。我記得我在（進入NBA）之前看他的比賽，他的表現只能說是難以置信，當我對上他的時候，我心裡就想『這傢伙與眾不同』。」

雖然G．威廉斯已經離開塞爾蒂克，不過轉戰獨行俠後，反而會在例行賽更常碰頭柯瑞和勇士，也許他需要做好準備，避免同樣的事情再度發生。

勇士 柯瑞 威廉斯 獨行俠 NBA

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