NBA／里夫斯分享衛少暖心之舉 盛讚他是「最好的隊友」
衛斯特布魯克（Russell Westbrook）上季曾被《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）稱為湖人隊的「休息室吸血鬼」。許多球星第一時間聲援，湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）近日受訪時也談起衛斯特布魯克，直言他是「最好的隊友」。
里夫斯近日在《All the Smoke》節目，談到前隊友衛斯特布魯克，「他是我至今遇過最好的隊友之一。我新秀賽季時在明尼蘇達感染新冠病毒，被困在那7天，情況非常糟糕。他跟我聯絡了3到4次，問我需要什麼，還會主動寄東西。」
湖人去年季中發動交易，衛斯特布魯克被送往爵士隊，麥克曼奈明竟然在節目上說，「正如一位消息人士告訴我，送走了休息室吸血鬼。」保羅（Chris Paul）、安東尼（Carmelo Anthony）及米契爾（Donovan Mitchell）等球星第一時間都出面替衛斯特布魯克打抱不平。
里夫斯也無法理解衛斯特布魯克為何被抹黑，「作為一名隊友，他總是鼓勵每個人變得更好或做得更好。他聲名狼藉，我真的不知道為什麼。」
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