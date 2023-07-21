NBA／傳尼克有意得到拉文 因公牛要價過高沒進展
公牛隊上季曾傳出休息室風暴，當家球星拉文（Zach LaVine）疑似不滿教練，又和隊友起爭執，因此當時盛傳拉文可能被交易掉。不過公牛交易大限前無動靜，以第10名身分在附加賽打敗暴龍隊，隨後卻不敵熱火隊，慘遭淘汰。
公牛休賽季續留中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）和後衛懷特（Coby White），自由市場簽下防守型後衛卡特（Jevon Carter）及前鋒克萊格（Torrey Craig），陣容與上季相比沒太大差異。
根據《The Athletic》記者卡茲（Fred Katz）消息指出，尼克隊曾和公牛討論交易拉文，不過這次談話沒太大進展，因為公牛的要價太高。
先前有報導指出，尼克有意得到灰狼隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns），卡茲否認這項消息，「灰狼對交易唐斯的回報要求很高，儘管有許多傳聞，但尼克對唐斯不感興趣。」
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