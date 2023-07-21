NBA／格林花了11年才認可柯爾的執教智慧：我以前太不成熟

勇士隊總教練柯爾(Steve Kerr)自掌管勇士以來，率隊多次闖進總冠軍賽並拿下4座歐布萊恩金盃，也讓他的執教功力深受外界好評，不過手下子弟兵格林（Draymond Green）卻是直到最近才認可柯爾的執教智慧。

格林近期在貝佛利（Patrick Beverley）的節目上坦誠，「你知道最瘋狂的是甚麼嗎？我百分百誠實告訴你，我直到今年才理解和尊重柯爾的執教智慧。」

格林將一大部分原因歸咎於自己的不成熟：「我認為很大一部分原因是我的不成熟，但現在我不斷的在成長。我從24歲就和柯爾共事了。現在我33歲了，他真的很照顧我的家人，我的人生因為柯爾變得不太一樣，我們經歷了這一切而成長。隨著我對比賽了解越來越深入，柯爾的才華對我來說變得如此顯眼。」

格林也大讚柯爾的執教方式，「我認為柯爾的另一個重要特質是他對自己如此自信和確定，他不害怕讓他手下的人主導。無論是我，無論是柯瑞（Stephen Curry）的想法，無論這是佛雷澤（Bruce Fraser）的想法，亞特金森（Kenny Atkinson）他對自己是如此確信，所以不害怕讓其他人來主導。我告訴你，兄弟，這傢伙是一個天才。而我真的花了我十一年的時間才真正能夠理解這一點。真是太瘋狂了。」

格林上個月與勇士續約4年1億美元的大約，其中第4年為球員選項。他將繼續與他的好夥伴柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）還有交易來地的保羅（Chris Paul）並肩作戰拿下更多，同時也能繼續與柯爾學習。