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NBA／「阿舍哥」羅賓森抵台 明天與高國豪尬三分球

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
熱火射手羅賓森今天抵台，一早就有不少球迷到機場接機。圖／阿舍集團提供
熱火射手羅賓森今天抵台，一早就有不少球迷到機場接機。圖／阿舍集團提供

邁阿密熱火隊射手「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）在今天上午搭機抵台，並有不少球迷到桃園機場接機，而他除了晚間將在「微風南山潮流時空之夜」走紅毯外，明天也將在台北車站與PLG球星高國豪、簡廷兆進行三分球對決。

身為熱火最重要的射手之一，羅賓森今年幫助熱火闖進到冠軍賽，上演「老八傳奇」，而包括他在內的熱火「落選軍團」的優異表現，更一度成為今年季後賽的話題，儘管最終熱火在冠軍賽不敵金塊隊，但團隊優異的表現仍讓他們在新賽季被評估具有再度衝擊冠軍的實力。

熱火射手羅賓森今天抵台，一早就有不少球迷到機場接機。圖／阿舍集團提供
熱火射手羅賓森今天抵台，一早就有不少球迷到機場接機。圖／阿舍集團提供

而羅賓森也受到阿舍食品邀請抵台展開6天5夜的行程，今天抵台後他先是在桃園機場受到球迷的熱情接機，天都還沒亮桃園機場就聚集大批球迷舉著支持看板守候，最終羅賓森戴著白綠色帽子並穿著輕裝現身，同時也展現親民作風，對於球迷的簽名、合照要求來者不拒，在桃園機場多待了約20分鐘才離開。

這次羅賓森來台也將有兩場公開活動，分別為今天晚間將在微風南山舉行的「微風南山潮流時空之夜」登場，球迷們能在紅毯一睹這位NBA射手的風采，明天下午兩點則將轉戰台北車站一樓大廳舉行「台美球星三分球交流」，除了羅賓森之外，PLG新竹攻城獅隊的頭號球星高國豪與台北富邦勇士隊的新星簡廷兆都會出席，與他進行三分球對決。主辦單位還開放球迷挑戰中場投籃，投進的球迷將能獲得10萬元的高額獎金。

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