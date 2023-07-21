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NBA／里夫斯承認當年故意落選 曝活塞想用第42順位選他

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯。 法新社
里夫斯。 法新社

里夫斯（Austin Reaves）在2021年選秀大會落選，隨後和湖人簽下雙向合約，獲得不少出賽機會，也打出身價，被球迷稱為「鄉村曼巴」。里夫斯近日受訪時承認，當年活塞隊有意選他，但他選擇故意落選。

當年《The Athletic》有篇報導指出，里夫斯故意落選，與湖人簽雙向合約。里夫斯在巴恩斯（Matt Barnes）的節目上證實這件事，「我知道自己有什麼潛力，我的經紀人幫我找到好的地方展現這一切。我本來可能會在第42順位被底特律選中，但我們拒絕這個選項，而是選擇洛杉磯，尋找更好的機會。」

「我們將球隊分級，尋找最適合的球隊，當初湖人排第2。公鹿是首選，但他們是頂尖強隊，我們團隊致力讓我進入球隊輪替陣容」里夫斯說。

里夫斯也解釋，第42順位後的球員大多簽雙向合約，因此不用急著聽到自己被選中，他坦言當然希望在選秀會獲選，不過一切要為了長遠生涯為優先。

里夫斯當年的選擇如今獲得回報，他上季例行賽場均13.0分3.4助攻3.0籃板，季後賽更提升到16.9分4.6助攻4.4籃板，休賽季得到一份4年5600萬美元大約，新賽季將繼續為紫金大軍效力。

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