快訊

立榮報到系統上午全台大當機！旅客傻眼無法報到、多個航班延誤

影／生死有命？板橋冷氣掉落砸死女大生 前1秒她抬頭看到及時閃開

工安意外「哪件最可怕」？網友回憶去年花蓮這場意外：影片很驚悚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／勇士記者曝格林和庫明加關係不好 可能讓柯瑞感到尷尬

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(左)、庫明加(右)。 美聯社
格林(左)、庫明加(右)。 美聯社

勇士隊4冠功臣格林（Draymond Green）休賽季和球隊達成4年1億美元續約協議。不過勇士隨隊記者M.波爾（Monte Poole）指出，他和勇士年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）關係不好，可能讓當家球星柯瑞（Stephen Curry）感到尷尬。

M.波爾指出，庫明加被視為有朝一日取代格林先發位置的球員。不過格林和庫明加關係並不好，格林是唯一能解決這件事的人，勇士管理階層給他新合約，代表他們相信格林能解決，然而他和庫明加目前根本沒任何關係存在。

M.波爾認為格林和其他隊友不合，會讓柯瑞很尷尬，「我們都知道柯瑞是非常忠誠的人，他對格林、湯普森（Klay Thompson）及球隊都很忠誠。格林的行為會讓柯瑞陷入尷尬，格林是他的兄弟，但格林讓其他球員難以和他相處。」

格林近日也在喬治（Paul George）的Podcast節目上反思自己和庫明加的關係，「我還不了解他，我正試著帶領他，這是大學教練教我的，『如果你不了解某人，不花時間和他們相處，怎麼能帶領他們呢？』」

Draymond Green 庫明加

延伸閱讀

NBA／美國男籃陪練隊招兵 火箭格林等多名新星加入

NBA／波爾父親怒批胡說八道 格林：太可愛了

NBA／格林想和保羅進行男人間的對話 尊稱他是「控衛之神」

NBA／柯瑞相信和保羅搭配會成功 還能幫助庫明加成長

相關新聞

NBA／IG發文出怪聲？哈登：是時候跳脫舒適圈

「大鬍子」哈登（James Harden）6月底向76人隊喊「賣我」，後來傳出只想到快艇隊打球。不過76人至今尚未有交易動作，而哈登稍早在IG上發文，相當耐人尋味。 哈登在個人IG限時動態上發文

NBA／勇士記者曝格林和庫明加關係不好 可能讓柯瑞感到尷尬

勇士隊4冠功臣格林（Draymond Green）休賽季和球隊達成4年1億美元續約協議。不過勇士隨隊記者M.波爾（Monte Poole）指出，他和勇士年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga

NBA／「阿舍哥」羅賓森抵台 明天與高國豪尬三分球

邁阿密熱火隊射手「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）在今天上午搭機抵台，並有不少球迷到桃園機場接機，而他除...

NBA／美國男籃陪練隊招兵 火箭格林等多名新星加入

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，多名年輕球員加入世界盃美國男籃陪練隊，魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）將執教該隊。 美國隊陪

NBA／朝著卡盧索的路前進 傳湖人希望里夫斯練得更壯

從選秀會落選到成為湖人2020年奪冠要角，卡盧索（Alex Caruso）轉變令人驚奇，現在看來將由「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）繼承衣缽，成為繼卡魯索後湖人又一栽培上來的落選新秀，

NBA／波爾父親怒批胡說八道 格林：太可愛了

勇士隊格林（Draymond Green）近日再度提到「揮拳風波」，聲稱自己不會隨便打人。這句話讓波爾（Jordan Poole）的父親非常火大，他在推特怒嗆格林根本從未向他道歉，格林今天也做出回擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦