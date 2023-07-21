NBA／勇士記者曝格林和庫明加關係不好 可能讓柯瑞感到尷尬

勇士隊4冠功臣格林（Draymond Green）休賽季和球隊達成4年1億美元續約協議。不過勇士隨隊記者M.波爾（Monte Poole）指出，他和勇士年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）關係不好，可能讓當家球星柯瑞（Stephen Curry）感到尷尬。

M.波爾指出，庫明加被視為有朝一日取代格林先發位置的球員。不過格林和庫明加關係並不好，格林是唯一能解決這件事的人，勇士管理階層給他新合約，代表他們相信格林能解決，然而他和庫明加目前根本沒任何關係存在。

M.波爾認為格林和其他隊友不合，會讓柯瑞很尷尬，「我們都知道柯瑞是非常忠誠的人，他對格林、湯普森（Klay Thompson）及球隊都很忠誠。格林的行為會讓柯瑞陷入尷尬，格林是他的兄弟，但格林讓其他球員難以和他相處。」

格林近日也在喬治（Paul George）的Podcast節目上反思自己和庫明加的關係，「我還不了解他，我正試著帶領他，這是大學教練教我的，『如果你不了解某人，不花時間和他們相處，怎麼能帶領他們呢？』」