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NBA／朝著卡盧索的路前進 傳湖人希望里夫斯練得更壯

聯合新聞網／ 綜合報導
Nuggets Lakers Basketball Los Angeles Lakers guard Austin Reaves points in the first half of Game 4 of the NBA basketball Western Conference Final series against the Denver Nuggets Monday, May 22, 2023, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis) 美聯社
Nuggets Lakers Basketball Los Angeles Lakers guard Austin Reaves points in the first half of Game 4 of the NBA basketball Western Conference Final series against the Denver Nuggets Monday, May 22, 2023, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis) 美聯社

選秀會落選到成為湖人2020年奪冠要角，卡盧索（Alex Caruso）轉變令人驚奇，現在看來將由「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）繼承衣缽，成為繼卡魯索後湖人又一栽培上來的落選新秀，而湖人也希望他能繼續朝著卡盧索的路邁進，將體格鍛鍊起來。

湖人隨隊記者麥克麥納敏（Dave McMenamin）近期在一檔podcast節目上透露，「對他來說，下一個挑戰是繼續鍛煉自己的體格。球隊裡的人跟我說，我們必須讓他加入「卡魯索計劃」，你可以看到卡盧索從湖人到公牛的過程。他的身體完全不一樣了，里夫斯當然有職業道德和對比賽的熱忱來達成目標。」

卡魯索在2016年選秀會上落選，隨後湖人以雙向合約將其簽入，靠著努力不懈的奮戰精神與防守態度，逐步成為湖人不可或缺的重要大鎖，最終讓公牛在2021年休賽季開出4年3700萬美元的合約，湖人卻沒有跟進報價反而將他放走，之後才意識到這是錯誤的決定。

而與卡盧索生涯軌跡雷同的里夫斯，今年成功向其他球團證明當初沒選他是錯誤的決定，例行賽共64場，場均上場28.8分鐘，能拿下13.0分、3.0籃板、3.4助攻，投籃命中率52.9%、三分命中率39.8%，一躍成為球隊重要的得分點，為了記取卡盧索的教訓，湖人決定拿出4年5600萬美元（約17.4億台幣）的大約，將這名未來之星留在洛杉磯。

湖人 卡盧索 選秀 公牛

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