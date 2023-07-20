NBA／波爾父親怒批胡說八道 格林：太可愛了

勇士隊格林（Draymond Green）近日再度提到「揮拳風波」，聲稱自己不會隨便打人。這句話讓波爾（Jordan Poole）的父親非常火大，他在推特怒嗆格林根本從未向他道歉，格林今天也做出回擊。

格林在節目上暗示自己打人是經過時間醞釀，「我不是那種隨便動手打人的人，不會因為一件事，就迅速被激怒到那種程度，我的球隊內沒人能立刻激怒我。我們了解男人間不能說的事，還有那些必須堅守的原則。」

格林去年曾表示有和波爾家人道歉，波爾父親聽見這段言論後，決定在推特打臉格林，「我認為這些都是胡說八道。他去年都在迴避我，軟得像個賤人。他沒有和我們夫妻道過歉，我隨時可以和他對質。」

波爾父親的言論造成熱議，格林也回嗆，「真是太可愛了，我不可能在一座球場避開你一整年，我每場比賽都要到家庭休息室接家人，還有別再用那些詞（賤人），這通常在男性對話中不受歡迎。」