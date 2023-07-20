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NBA／洛媒解釋為何各隊猶豫簽伍德 曝公牛可能和湖人爭奪

聯合新聞網／ 綜合報導
伍德(右)。 法新社
伍德(右)。 法新社

自由市場開啟後已經過了20天，去年效力獨行俠的長人伍德（Christian Wood）仍未找到新東家，《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan Woike）指出湖人對他有興趣，也說明伍德至今未簽約的原因。

伍德上季場均16.6分、7.3籃板、1.8助攻，三分球命中率更高達37.6%。沃伊克指出，公牛可能會和湖人爭奪伍德，他們最近因鮑爾（Lonzo Ball）受傷，申請到價值1020萬美元的傷病特例；湖人則只能提供老將底薪。

沃伊克認為湖人的劣勢是，儘管有施羅德（Dennis Schroder）先前簽大約的案例存在，不過球員一旦接受底薪，聯盟各隊高層通常會將該球員定義為便宜貨，未來很難再談到好價碼。

沃伊克接著指出各隊擔憂伍德的兩大原因，他雖然有阻攻數據，但防守端的貢獻仍不足，讓前教練和隊友們感到沮喪。第二，伍德對自己在聯盟的地位有錯誤認知，這件事也包含他的打球態度。

一位匿名高層向沃伊克表示，「如果詹姆斯（LeBron James）能讓他走上正軌，那詹姆斯將穩固史上最偉大球員的地位，你就知道這件事有多難。」

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