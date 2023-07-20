NBA／里夫斯直言防守柯瑞像在地獄 投籃不進因為腿沒力了

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯(左)防守柯瑞(右)。 法新社
里夫斯(左)防守柯瑞(右)。 法新社

儘管湖人上季在西區季後賽第二輪淘汰掉勇士，湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）也打出身價，但他回憶起防守柯瑞（Stephen Curry）的時光，直言就像在地獄。

里夫斯近日在一檔Podcast節目上談論防守柯瑞的感覺，「老實說就像在地獄。他無球時的跑動方式，和他們的體系完美配合，你根本不可能放鬆。我記得前兩場比賽，我一直追著他和湯普森（Klay Thompson）跑，然後我投籃一直不進。每個人看著我，像是在問：『怎麼投不進呢？』我只能說：『腿已經沒力了。』」

「他對待比賽的方式很特別，和他們比賽真的很有趣。當然，很高興我們贏下比賽，但防守他真的像在地獄」里夫斯說。

里夫斯上季例行賽場均13.0分3.4助攻3.0籃板，季後賽更提升到16.9分4.6助攻4.4籃板，三分球命中率高達44.3%。他休賽季也和湖人以4年5600萬美元價碼續約，新賽季將繼續為紫金軍團效力。

Stephen Curry

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