NBA／哈登推特移除76人球員介紹 若未被交易仍會出席訓練營
哈登（James Harden）離開76人隊的心態越來越強烈，他近日更新個人推特及IG帳號簡介，刪除「費城76人球員」和「地點為費城」等字樣。
儘管哈登想離開76人，但他合約還有1年，加上76人總管莫雷（Daryl Morey）無意做賠本生意，這讓交易案窒礙難行。
《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）指出，哈登現在一心只想去快艇隊，如果事情拖到季前媒體日，哈登預計會出席訓練營。費雪分析，「出席訓練營比起待在家裡，更能引發球團的麻煩。」
哈登當年也在季前向火箭隊喊「賣我」，球季開打後交易案尚未達成，哈登仍向球隊報到。只是哈登後來疑似態度不佳，讓休息室氣氛緊張，讓當時的隊友沃爾（John Wall）和卡森斯（DeMarcus Cousins）都說重話，最終他在2021年1月如願被交易到籃網隊。
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