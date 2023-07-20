NBA／知道球迷都在批評！太陽艾頓：感覺全世界都討厭我

太陽隊中鋒艾頓（Deandre Ayton）上季面對金塊隊的系列賽中，完全被金塊MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）輾壓，許多球迷批評他球風太「軟」，沒有競爭心態。這些聲音艾頓都有聽見，他近日受訪時分享自己內心的感受。

休賽季太陽裁掉和艾頓有矛盾的總教練威廉斯（Monty Williams），陣容也進行大改動。雖然艾頓交易流言頻繁，不過鳳凰城知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）指出，太陽陣容已經不會有大變動，意味著艾頓新賽季將暫時續留鳳凰城。

近日艾頓向家鄉巴拿馬捐款，並接受當地媒體「Eyewitness News Bahamas」訪問，他提到自己在季後賽期間所受的批評，「某種程度上，我能感受到全世界都在討厭我，很多人在指指點點，我看到了，也感受到了。」

艾頓強調自己輸球後努力訓練，期待改變人們對他的看法，「我每周訓練5到6天，激勵自己，努力改變人們對我的看法。我甚至覺得我已經沒粉絲了，我今年夏天的目標就是改變這種情況。」

艾頓即將迎來職業生涯第6個賽季，他上季例行賽出戰67場，平均貢獻18分10籃板。他在面對金塊時狀態大幅下滑，出賽5場，平均只有10.8分8.2籃板；約柯奇則繳出場均35分13.8籃板10助攻的恐怖數據。