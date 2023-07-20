NBA／想當「熱火人」到退休 巴特勒自信喊：明年一定奪冠

熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）今年率隊在季後賽上演「老八傳奇」，一路打到總冠軍賽才被金塊擊敗。再次在總冠軍賽的舞台上倒下，也讓外界擔心是否會因為這次的失敗而消沉。不過近期他揮去外界的疑慮，認為自己一定能率隊奪冠。

巴特勒暑假展開中國行，進行一系列的代言活動，他也接受了中央電視台（CCTV）的採訪，並討論了一些話題，包括NBA冠軍賽和對未來的展望。其中他也在採訪中信心滿滿，表示明年賽季就是屬於熱火的一年，並計畫未來都想待在熱火當「熱火人」。

「在我心中我一直都深信，球隊、我個人會為替熱火隊贏來總冠軍，因此我根本不打算到其他球隊」，巴特勒表示，「我知道我們有能力做到，我確信明年球季就是屬於我們的一年。我們已經知道該怎麼打進總冠軍賽，現在我們只是需要突破障礙，當我再度回到這裡跟你聊天時，我就是總冠軍了。」

巴特勒此次受訪時展現過人的自信，不過他的確有本錢囂張，因為熱火季後賽能夠以分區老八闖進到總冠軍賽，就是靠著巴特勒單核帶隊，而且就算季後賽面臨腳踝扭傷的情況，仍堅持上場，雖然最終球隊沒辦法成功奪冠改寫歷史，但巴特勒的奮鬥精神值得人們尊敬。