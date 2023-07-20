快訊

黃子佼兩萬字長文「PTT有懶人包」 網列七重點：還想出來賺

長榮機師酒測違規爭議 資深機師：有3方法避風險

游盈隆公布最新民調：四成二樂見郭台銘攪局 衝擊柯侯選情

NBA／想當「熱火人」到退休 巴特勒自信喊：明年一定奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒受訪重申會在熱火退休，並自信明年就能率隊奪冠。 法新社
巴特勒受訪重申會在熱火退休，並自信明年就能率隊奪冠。 法新社

熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）今年率隊在季後賽上演「老八傳奇」，一路打到總冠軍賽才被金塊擊敗。再次在總冠軍賽的舞台上倒下，也讓外界擔心是否會因為這次的失敗而消沉。不過近期他揮去外界的疑慮，認為自己一定能率隊奪冠。

巴特勒暑假展開中國行，進行一系列的代言活動，他也接受了中央電視台（CCTV）的採訪，並討論了一些話題，包括NBA冠軍賽和對未來的展望。其中他也在採訪中信心滿滿，表示明年賽季就是屬於熱火的一年，並計畫未來都想待在熱火當「熱火人」。

「在我心中我一直都深信，球隊、我個人會為替熱火隊贏來總冠軍，因此我根本不打算到其他球隊」，巴特勒表示，「我知道我們有能力做到，我確信明年球季就是屬於我們的一年。我們已經知道該怎麼打進總冠軍賽，現在我們只是需要突破障礙，當我再度回到這裡跟你聊天時，我就是總冠軍了。」

巴特勒此次受訪時展現過人的自信，不過他的確有本錢囂張，因為熱火季後賽能夠以分區老八闖進到總冠軍賽，就是靠著巴特勒單核帶隊，而且就算季後賽面臨腳踝扭傷的情況，仍堅持上場，雖然最終球隊沒辦法成功奪冠改寫歷史，但巴特勒的奮鬥精神值得人們尊敬。

相關新聞

NBA／佛尼爾自曝在尼克被冷凍內幕 想加入馬刺聯手溫班亞瑪

法國射手佛尼爾（Evan Fournier）上季遭尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）棄用，苦無上場機會。他近日受訪時自曝與錫伯杜的矛盾，也期望新賽季能加盟馬刺隊，與名帥波波維奇（Gregg

NBA／柯瑞相信和保羅搭配會成功 還能幫助庫明加成長

38歲資深控衛保羅（Chris Paul）新賽季將效力過去的宿敵勇士隊，許多球迷都好奇他是否能融入勇士團隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）不只相信保羅能讓勇士進攻變多元，還能幫助年輕球員成

NBA／想當「熱火人」到退休 巴特勒自信喊：明年一定奪冠

熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）今年率隊在季後賽上演「老八傳奇」，一路打到總冠軍賽才被金塊擊敗。再次在總冠軍賽的舞台上倒下，也讓外界擔心是否會因為這次的失敗而消沉。不過近期他揮去外界的疑

NBA／雷霆球員名單人數大爆炸 老將蓋伊不意外先被裁

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，雷霆裁掉36歲老將前鋒蓋伊（Rudy Gay）。 蓋伊3年合約走到最後一年，本季薪水為648萬美元，他在柯

NBA／再談狠揍波爾事件 格林強調：我不會隨便動手打人

勇士4冠功臣格林（Draymond Green）去年揮拳痛毆波爾（Jordan Poole），令外界震驚。當事人波爾（Jordan Poole）日前已被勇士交易到巫師隊，不過許多球迷人好奇事件的來龍去

NBA／現代全能前鋒先驅！馬里安自豪：我改變籃球比賽

「駭客」馬里安（Shawn Marion）以全能球風聞名，他是太陽快速球風的代表人物，能防守5個位置，雖未入選75大球星，不過他認為自己改變了籃球比賽。 馬里安1999年被太陽隊以首輪第9順位選

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦