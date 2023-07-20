NBA／柯瑞相信和保羅搭配會成功 還能幫助庫明加成長

38歲資深控衛保羅（Chris Paul）新賽季將效力過去的宿敵勇士隊，許多球迷都好奇他是否能融入勇士團隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）不只相信保羅能讓勇士進攻變多元，還能幫助年輕球員成長。

柯瑞近日受訪時談到自己和保羅的關係，「我們是好朋友。當年我進入聯盟時，他就像長輩般照顧我，我得到機會和他一起訓練，他向我展示作為一名NBA球員，需要哪些準備工作。」

柯瑞相信和保羅的搭配能夠成功，「考慮他的特色，他能增加球隊深度、做出多樣性的貢獻。特別是進攻端，我們會多好幾種打法，可以組成很多不一樣的輪換陣容。」

保羅的領導能力受外界稱讚，柯瑞也看好他能帶領庫明加（Jonathan Kuminga）等小將成長，「他不怕發言和帶領球隊，我們需要一些聲音幫助年輕球員解決問題。他非常有競爭力且渴望勝利，這是你要的DNA，他將提供贏下比賽的方法，幫助年輕球員。」