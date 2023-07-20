NBA／佛尼爾自曝在尼克被冷凍內幕 想加入馬刺聯手溫班亞瑪

法國射手佛尼爾（Evan Fournier）上季遭尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）棄用，苦無上場機會。他近日受訪時自曝與錫伯杜的矛盾，也期望新賽季能加盟馬刺隊，與名帥波波維奇（Gregg Popovich）及同鄉狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）合作。

30歲的佛尼爾正值當打之年，2021-2022賽季出賽80場全是先發，場均可攻下14.1分。不過他上季被總教練錫伯杜冰在板凳席上，只出賽27場，平均上場時間僅17分鐘，拿到6.1分1.8籃板，投籃命中率33.7%，三分球命中率30.7%，季後賽更是一場未上。

佛尼爾近日接受法國媒體《隊報》訪問時，表達自己對錫伯杜的不滿，「我無話可說，因為我和他毫無關係。」「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）上季同樣只出賽27場，佛尼爾透露球隊5對5訓練時，他們就像菜鳥一樣被晾在一邊，兩人曾對彼此說，「我們他X的在這幹嘛？」

羅斯先前以2年650萬美元加盟灰熊隊，佛尼爾和尼克合約還剩1年1890萬美元，他認為自己下季如果還在紐約將是一場災難，「我可以1年不打球，但2年，會很可怕。」

佛尼爾也期望下季在馬刺打球，「我能為波波維奇打球，向他學習，這是我的榮幸。我還能和溫班亞瑪在一起，我們以後會一起打奧運，我能在馬刺和他培養默契。」