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NBA／再談狠揍波爾事件 格林強調：我不會隨便動手打人

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾(左)、格林(右)。 路透
波爾(左)、格林(右)。 路透

勇士4冠功臣格林（Draymond Green）去年揮拳痛毆波爾（Jordan Poole），令外界震驚。當事人波爾（Jordan Poole）日前已被勇士交易到巫師隊，不過許多球迷人好奇事件的來龍去脈，對此，格林在貝佛利（Patrick Beverley）的節目上表示，自己不是會突然情緒失控的人。

去年10月一段勇士內部影片流出，波爾和格林激烈溝通後，格林竟狠揍波爾，格林因此遭外界撻伐。格林和總教練柯爾（Steve Kerr）都曾坦言這件事對休息室氣氛造成影響。勇士最終也衛冕失敗，休賽季管理層決定和格林續約，與波爾分道揚鑣。

目前兩人說了什麼話，始終是謎團。格林在節目上強調，「我不是那種隨便動手打人的人，不會因為一件事，就迅速被激怒到那種程度，我的球隊內沒人能立刻激怒我。我們了解男人間不能說的事，還有那些必須堅守的原則。」

格林這段言論暗示衝突是經過時間醞釀，而非一時興起。相對一直大談的事件加害者，身為受害者的波爾較低調面對此事，值得一提的是，他被交易到巫師當下，立刻取消格林推特帳號追蹤。

Draymond Green Jordan Poole

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