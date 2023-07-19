NBA／現代全能前鋒先驅！馬里安自豪：我改變籃球比賽

「駭客」馬里安（Shawn Marion）以全能球風聞名，他是太陽快速球風的代表人物，能防守5個位置，雖未入選75大球星，不過他認為自己改變了籃球比賽。

馬里安1999年被太陽隊以首輪第9順位選中，2004年太陽迎回傳奇控衛奈許（Steve Nash），加上2002年選進的長人史陶德邁爾（Amare Stoudemire），三人成為總教練丹東尼（Mike D'Antoni）跑轟體系的核心成員。

2007年太陽為了換回名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal），將馬里安送往熱火隊，2008年又被熱火交易到暴龍，2009年再被送去獨行俠，最終在2011年以主力球員身分幫助獨行俠奪冠。

馬里安在獨行俠拿到冠軍戒指。 美聯社資料照

馬里安近日接受「拉斯維加斯評論報」訪問時提到，自己是小球時代的先驅，「我是改變比賽的重要一員，小球戰術、沒分位置的籃球，這很有挑戰性。」

「當初我並不贊成，我201公分104公斤，你叫我守七呎球員（213公分）？這不容易適應，但我做到了。現在的籃球就是這樣，每個人都在做這件事」馬里安說。

馬里安職業生涯16季出賽1163場，平均15.2分8.7籃板1.9助攻1.5抄截1.1阻攻，投籃命中率48.4%，三分球命中率33.1%。他曾4度入選全明星，2015年選擇高掛球鞋，2017年有造訪台灣的經驗。