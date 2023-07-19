快訊

民進黨打侯不打郭 只因憂「一種選項」打亂布局

反擊！遭控欠債4500萬 魏德聖批郭台強設局「壞人就是壞人」

民生社區共同記憶…北市「新民生戲院」求售 每坪底價僅48萬仍流標

NBA／金塊西區最大對手不是湖人？布朗：沒想過會輸任何1場

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗。 法新社
布朗。 法新社

上季幫助金塊奪冠的後衛布朗（Bruce Brown）近日參加一檔Podcast節目，評價西區季後賽3支不敵金塊隊的勁旅，布朗認為灰狼隊最難打。

許多球迷認為太陽從金塊身上拿下2勝，對金塊造成最大威脅，但布朗不這麼認為，「老實說，我覺得最艱難的系列賽是對灰狼，他們有很多好球員，例如康利（Mike Conley）、唐斯（Karl-Anthony Towns）和愛德華（Anthony Edwards），反而面對太陽的比賽都是大分差較為輕鬆。」

主持人提到湖人雖被橫掃，但比分很接近，對此布朗回應，「是，但我們從來不覺得會輸掉任何一場比賽。即使他們打出一些小高潮，里夫斯（Austin Reaves）也連續命中三分球，但我們從未有過『哦，我們快要輸了』的感覺。」

布朗也提到約柯奇（Nikola Jokic）在面對湖人隊時很反常，「我從沒見過約柯奇在球場上說這麼多話。他沒有說垃圾話，但對比賽非常投入。他不像在打球，像在證明一些事，他是世界上最好的球員。」

金塊 湖人

相關新聞

NBA／黃蜂布里吉斯家暴後首露面 向眾人道歉並期待證明自己

因家暴案上季一場未打的前鋒布里吉斯（Miles Bridges）休賽季簽下黃蜂開出的1年合格報價合約，今天球團為他舉辦記者會，他也向外界表達歉意。 這是傳出家暴案以來，布里吉斯首度在媒體前公開露

NBA／哈登交易絕不認賠 76人總管：讓安比德有最強副手

76人隊明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）日前決定行使下季合約的球員選擇權後，向球隊提出交易申請，表達想...

NBA／賈奈特稱讚在場上無所不在 霍姆葛倫：跟你學的

去年以榜眼身分加入雷霆隊，但在首個賽季未開打前就因傷報銷後，霍姆葛倫（Chet Holmgren）今年在夏季聯賽4場比賽...

NBA／美媒曝里拉德交易案仍陷僵局 拓荒者要熱火提最好報價

里拉德（Damian Lillard）交易案再度陷入僵局，根據《The Ahtletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，拓荒者要求熱火拿出最好報價。 近日傳出拓荒者和熱火的

NBA／金塊西區最大對手不是湖人？布朗：沒想過會輸任何1場

上季幫助金塊奪冠的後衛布朗（Bruce Brown）近日參加一檔Podcast節目，評價西區季後賽3支不敵金塊隊的勁旅，布朗認為灰狼隊最難打。 許多球迷認為太陽從金塊身上拿下2勝，對金塊造成最大

NBA／當年拒獨行俠大約後成浪人 諾艾爾1年短約加盟國王

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，國王以1年310萬美元合約簽下中鋒諾艾爾（Nerlens Noel），補強球隊禁區深度。 鵜鶘隊在2013年選秀會上

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦