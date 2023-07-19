NBA／金塊西區最大對手不是湖人？布朗：沒想過會輸任何1場
上季幫助金塊奪冠的後衛布朗（Bruce Brown）近日參加一檔Podcast節目，評價西區季後賽3支不敵金塊隊的勁旅，布朗認為灰狼隊最難打。
許多球迷認為太陽從金塊身上拿下2勝，對金塊造成最大威脅，但布朗不這麼認為，「老實說，我覺得最艱難的系列賽是對灰狼，他們有很多好球員，例如康利（Mike Conley）、唐斯（Karl-Anthony Towns）和愛德華（Anthony Edwards），反而面對太陽的比賽都是大分差較為輕鬆。」
主持人提到湖人雖被橫掃，但比分很接近，對此布朗回應，「是，但我們從來不覺得會輸掉任何一場比賽。即使他們打出一些小高潮，里夫斯（Austin Reaves）也連續命中三分球，但我們從未有過『哦，我們快要輸了』的感覺。」
布朗也提到約柯奇（Nikola Jokic）在面對湖人隊時很反常，「我從沒見過約柯奇在球場上說這麼多話。他沒有說垃圾話，但對比賽非常投入。他不像在打球，像在證明一些事，他是世界上最好的球員。」
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