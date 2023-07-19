NBA／ 黃蜂布里吉斯家暴後首露面 向眾人道歉並期待證明自己

因家暴案上季一場未打的前鋒布里吉斯（Miles Bridges）休賽季簽下黃蜂開出的1年合格報價合約，今天球團為他舉辦記者會，他也向外界表達歉意。

這是傳出家暴案以來，布里吉斯首度在媒體前公開露面，他表示，「對於我帶來的痛苦和尷尬，我想向所有人道歉，尤其是我的家人。這一年來，我專注接受治療，努力成為讓家人以及在座每一位引以為傲的人。我想感謝黃蜂和NBA給我第2次機會，很多人都沒有這樣的機會，我想藉此向大家證明，我仍然是那個5年前被選中的孩子。」

黃蜂總管庫普契克（Mitch Kupchak）表示針對這筆簽約，球團進行過謹慎評估，明白會有哪些風險，舊老闆和新老闆都同意，才做出決定，「很明顯這是兩極化的問題，我知道不是所有人都能接受，這是很艱難的處境。」

"I apologize to everybody for the pain and embarrassment that I caused everyone, especially my family... I want to use this 2nd chance to prove to everybody that I'm the same kid that you drafted 5 years ago."



—Miles Bridges



(via @rodboone) pic.twitter.com/y5Sr3yHK9j — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年7月18日

對此，布里吉斯強調，「我知道有些人認為我不值得第2次機會，我能理解，這就是為什麼我想用這一年，向所有人證明我是誰。」庫普切克則補充說：「他（布里吉斯）知道，儘管球員們很開心他能回來，但他需要先贏得一些信任。」

布里吉斯先前認罪被判緩刑3年，NBA官方禁賽他30場，由於上季已執行完20場禁賽，剩下10場將留到新賽季繼續執行。他休賽季和黃蜂長約談判失敗，最終簽下1年790萬美元的合格報價，新賽季將擁有交易否決權，球季結束後能成為非受限自由球員。