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NBA／美媒曝里拉德交易案仍陷僵局 拓荒者要熱火提最好報價

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德。 美聯社
里拉德。 美聯社

里拉德（Damian Lillard）交易案再度陷入僵局，根據《The Ahtletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，拓荒者要求熱火拿出最好報價。

近日傳出拓荒者和熱火的談判差距只剩1個首輪籤，查拉尼亞透露兩隊這幾天有進行交談，不過目前為止沒有巨大進展，拓荒者還對熱火表示，「給我們提出最好的報價。」

先前有報導稱里拉德「只想去熱火」，拓荒者總管克羅寧（Joe Cronin）表示無論多少時間，都願意等下去。近年也有哈登（James Harden）、杜蘭特（Kevin Durant）季前喊賣我，季中才被交易的例子。

值得一提的是，熱火後衛赫洛（Tyler Herro）有可能因這筆交易被送去籃網隊，換取更多資產，赫洛日前在個人IG發布和籃網前鋒西蒙斯（Ben Simmons）一起訓練的照片，更引發球迷聯想。

拓荒者 Damian Lillard

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