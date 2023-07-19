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NBA／哈登交易絕不認賠 76人總管：讓安比德有最強副手
76人隊明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）日前決定行使下季合約的球員選擇權後，向球隊提出交易申請，表達想轉戰快艇隊的想法，不過快艇有意但熱情不高，76人總管莫雷（Daryl Morey）今天強調，不會輕易就把哈登送走，除非確定換回讓球隊保有競爭力的籌碼。
76人在今年季後賽再度鎩羽而歸後，季後賽再度面臨球隊核心陣容異動的狀況，不僅哈登在執行球員選擇權後要求交易，展現堅決的離意，就連剛拿下年度MVP的球隊一哥安比德（Joel Embiid）昨天受訪時都直言，自己心中想的只有奪冠，且不排除是在費城以外的地方拿下，似乎對球隊下最後通牒。
兩大主力引發的風波，也讓莫雷今天親上火線說明。
首先對於哈登請求交易一事，曾與哈登在火箭共事長達8個賽季的莫雷強調，儘管正在想辦法滿足哈登的請求，但大前提是要確保交易後76人依舊能保持爭冠實力，「如果我們得不到一名非常優秀的球員，或是我們可以幫助他變成非常優秀的球員，我們就不會交易，當然哈登如果願意改變主意，我們會非常興奮，但此時此刻他更想要被交易，我們正在努力尊重這一點。」
外傳哈登希望透過交易轉戰快艇，快艇也確實有意與76人接觸，不過快艇對這筆交易的積極度並不高，尤其並不打算送出所剩無幾的首輪選秀權，可能導致雙方談判陷入僵局。
至於安比德的「奪冠說」，莫雷強調球隊無論發生什麼事，都會確保下賽季的競爭力，首要條件就是幫助安比德保有一個頂級的搭擋，「我們需要更多的人才，不論留下哈登或是把他變成其他籌碼，我們試圖做的就是擁有一支今年最佳球隊。」
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