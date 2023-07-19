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NBA／當年拒獨行俠大約後成浪人 諾艾爾1年短約加盟國王
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，國王以1年310萬美元合約簽下中鋒諾艾爾（Nerlens Noel），補強球隊禁區深度。
鵜鶘隊在2013年選秀會上以第6順位挑中諾艾爾，隨後將他和其他籌碼打包到76人隊，換取明星後衛哈勒戴（Jrue Holiday）。諾艾爾雖然防守能力不錯，但進攻手段不足，76人後來也以攻守全面的安比德（Joel Embiid）作為重建核心，諾艾爾在新秀合約第4年被交易到獨行俠。
諾艾爾轉戰獨行俠後持續展現他的優勢，不過他季末竟拒絕獨行俠開出的4年7000萬美元大合約，簽下僅410萬美元合格報價。諾艾爾此後再也沒得到過大合約，根據《HoopsHype》網站統計，生涯前10季只賺進4500萬美元左右的薪水。諾艾爾曾因當年合約問題，和前經紀人保羅（Rich Paul）鬧上法庭，最後雙方以和解收場。
諾艾爾上季效力活塞和籃網隊，總共只出賽17場，場均2.1分、2.7籃板。諾艾爾預計和萊爾斯（Trey Lyles）以及連恩（Alex Len）競爭國王替補中鋒出場機會。
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