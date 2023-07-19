快訊

科技人的護身符！蘇姿丰與超微同事合照 超大台灣「國民零食」成亮點

花3880元吃「饗A Joy」值得嗎？員工揭試吃感想 爆料甜點口味：難以預料

「最美里長」被警追走！陳紫渝名花有主 熱戀對象「陽光健康人緣好」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／當年拒獨行俠大約後成浪人 諾艾爾1年短約加盟國王

聯合新聞網／ 綜合報導
諾艾爾。 路透
諾艾爾。 路透

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，國王以1年310萬美元合約簽下中鋒諾艾爾（Nerlens Noel），補強球隊禁區深度。

鵜鶘隊在2013年選秀會上以第6順位挑中諾艾爾，隨後將他和其他籌碼打包到76人隊，換取明星後衛哈勒戴（Jrue Holiday）。諾艾爾雖然防守能力不錯，但進攻手段不足，76人後來也以攻守全面的安比德（Joel Embiid）作為重建核心，諾艾爾在新秀合約第4年被交易到獨行俠。

諾艾爾轉戰獨行俠後持續展現他的優勢，不過他季末竟拒絕獨行俠開出的4年7000萬美元大合約，簽下僅410萬美元合格報價。諾艾爾此後再也沒得到過大合約，根據《HoopsHype》網站統計，生涯前10季只賺進4500萬美元左右的薪水。諾艾爾曾因當年合約問題，和前經紀人保羅（Rich Paul）鬧上法庭，最後雙方以和解收場。

諾艾爾上季效力活塞和籃網隊，總共只出賽17場，場均2.1分、2.7籃板。諾艾爾預計和萊爾斯（Trey Lyles）以及連恩（Alex Len）競爭國王替補中鋒出場機會。

Nerlens Noel 國王

相關新聞

NBA／哈登交易絕不認賠 76人總管：讓安比德有最強副手

76人隊明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）日前決定行使下季合約的球員選擇權後，向球隊提出交易申請，表達想...

NBA／柯瑞生涯從未打過奧運 柯爾已招募他明年參賽

柯瑞（Stephen Curry）職業生涯奪下4座總冠軍，不過他從未參加過奧運。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）前年正式接任美國男籃兵符，因此出現柯瑞可能出戰巴黎奧運的消息。 柯瑞近日受訪時

NBA／美媒曝里拉德交易案仍陷僵局 拓荒者要熱火提最好報價

里拉德（Damian Lillard）交易案再度陷入僵局，根據《The Ahtletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，拓荒者要求熱火拿出最好報價。 近日傳出拓荒者和熱火的

NBA／當年拒獨行俠大約後成浪人 諾艾爾1年短約加盟國王

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，國王以1年310萬美元合約簽下中鋒諾艾爾（Nerlens Noel），補強球隊禁區深度。 鵜鶘隊在2013年選秀會上

NBA／轉發霍華德籃球事蹟視頻 美媒：歐尼爾終於「獻花」了

NBA傳奇球星歐尼爾(Shaquille O'Neal)打球時期向來與霍華德(Dwight Howard)向來不合，全美球迷皆知，特別兩人為了都用了「超人」綽號更是有心結，霍華德後來轉戰台灣職籃T1聯

NBA／傳湖人曾有意網羅布魯克斯 無奈薪資太高放棄競爭

灰熊「惡漢」布魯克斯（Dillon Brooks）比想像中還夯！在以4年8000萬美元的長約先簽後換至火箭後，如今簽約內幕也曝光，在季後賽淘汰其前東家的湖人跟亟需側翼戰力的獨行俠都曾有意爭取布魯克斯的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦