快訊

團隊全跑光 老闆發文道歉：「木曜4超玩」暫停播出

颱風「杜蘇芮」最快周四生成 「這天」恐雨襲東台灣

趙春山1句話遭解讀「馬英九切割金溥聰」 馬辦蕭旭岑回應了

NBA／柯瑞生涯從未打過奧運 柯爾已招募他明年參賽

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、柯爾(右)。 法新社
柯瑞(左)、柯爾(右)。 法新社

柯瑞（Stephen Curry）職業生涯奪下4座總冠軍，不過他從未參加過奧運。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）前年正式接任美國男籃兵符，因此出現柯瑞可能出戰巴黎奧運的消息。

柯瑞近日受訪時被問到是否會出戰巴黎奧運，他說，「教練（柯爾）總是喜歡開玩笑，說我經歷中欠缺這一部分，他已招募我明年參加奧運。我會先為今年世界盃的球員加油，我知道他們會好好的代表美國，並帶回金牌。」

「我對明年夏天還沒有任何想法。當然，柯爾當教練有額外的加分，我樂意每天為他效力，所以讓我們拭目以待，看看2024夏天事情如何發展」柯瑞說。

現年35歲的柯瑞曾參加2010年男籃世錦賽及2014年世界盃籃球賽，最終都幫助美國隊奪冠，如果他能參加巴黎奧運，勢必能帶給柯爾很多幫助。

Stephen Curry

相關新聞

NBA／WNBA女將狂飆37分破三分球大賽紀錄 柯瑞下戰帖

WNBA紐約自由人女將優涅思庫（Sabrina Ionescu）上周在WNBA明星賽的三分球大賽技驚全場，決賽輪27投只...

NBA／柯瑞生涯從未打過奧運 柯爾已招募他明年參賽

柯瑞（Stephen Curry）職業生涯奪下4座總冠軍，不過他從未參加過奧運。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）前年正式接任美國男籃兵符，因此出現柯瑞可能出戰巴黎奧運的消息。 柯瑞近日受訪時

NBA／轉發霍華德籃球事蹟視頻 美媒：歐尼爾終於「獻花」了

NBA傳奇球星歐尼爾(Shaquille O'Neal)打球時期向來與霍華德(Dwight Howard)向來不合，全美球迷皆知，特別兩人為了都用了「超人」綽號更是有心結，霍華德後來轉戰台灣職籃T1聯

NBA／傳湖人曾有意網羅布魯克斯 無奈薪資太高放棄競爭

灰熊「惡漢」布魯克斯（Dillon Brooks）比想像中還夯！在以4年8000萬美元的長約先簽後換至火箭後，如今簽約內幕也曝光，在季後賽淘汰其前東家的湖人跟亟需側翼戰力的獨行俠都曾有意爭取布魯克斯的

NBA／唐西奇積極備戰世界盃 IG曬訓練照網驚呼瘦了

FIBA籃球世界盃將於八月底開打，過去國際賽幾乎無役不與的斯洛維尼亞一哥唐西奇（Luka Doncic）也認真備戰本次賽事。為此，近年來常被球迷戲稱「用例行賽來減肥」的唐西奇難得在休賽季積極鍛鍊體態，

NBA／選秀跌至第20順位 火箭惠特摩奪夏季聯賽MVP證明自己

火箭隊第20順位新秀前鋒惠特摩（Cameron Whitmore）在夏季聯賽展現驚人天賦，奪下賽事最有價值球員（MVP）。不過火箭今天在冠軍戰以78：99不敵騎士隊，無緣隊史首座夏季聯賽冠軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦