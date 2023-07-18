NBA／柯瑞生涯從未打過奧運 柯爾已招募他明年參賽

柯瑞（Stephen Curry）職業生涯奪下4座總冠軍，不過他從未參加過奧運。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）前年正式接任美國男籃兵符，因此出現柯瑞可能出戰巴黎奧運的消息。

柯瑞近日受訪時被問到是否會出戰巴黎奧運，他說，「教練（柯爾）總是喜歡開玩笑，說我經歷中欠缺這一部分，他已招募我明年參加奧運。我會先為今年世界盃的球員加油，我知道他們會好好的代表美國，並帶回金牌。」

「我對明年夏天還沒有任何想法。當然，柯爾當教練有額外的加分，我樂意每天為他效力，所以讓我們拭目以待，看看2024夏天事情如何發展」柯瑞說。

現年35歲的柯瑞曾參加2010年男籃世錦賽及2014年世界盃籃球賽，最終都幫助美國隊奪冠，如果他能參加巴黎奧運，勢必能帶給柯爾很多幫助。