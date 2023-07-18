NBA／轉發霍華德籃球事蹟視頻 美媒：歐尼爾終於「獻花」了

NBA傳奇球星歐尼爾(Shaquille O'Neal)打球時期向來與霍華德(Dwight Howard)向來不合，全美球迷皆知，特別兩人為了都用了「超人」綽號更是有心結，霍華德後來轉戰台灣職籃T1聯盟雲豹隊時，在美國擔任電視球評的歐尼爾，常有對霍華德不少酸言酸語，不過，今天美國媒體注意到了一件事，就是歐尼爾在個人IG限動轉發一則最新霍華籃球生涯事蹟介紹的視頻，美媒就說，大歐終於「獻花」了！

這則抖音視頻是由「sportsoriginstories」剪輯，主要就是吹捧霍德在NBA的成就，旁白中特別提到「霍華德是一位以籃板和阻攻能力統治 NBA的球員。職業生涯場均貢獻16.4分、12.3個籃板和1.9個阻攻，是球場上不可忽視的力量，盡管從未隨魔術隊贏得NBA總冠軍，但他在防守端的統治力和籃板能力已經贏得了冠軍，他在籃球界的偉大人物中足以佔有一席之地。」

這段視頻對霍華德讚譽有加，如今大歐卻在個人社群特別轉發，美國媒體不僅指出這是歐尼爾已經認同霍華德的舉動，同時美媒也特別介紹T1聯盟，也幫台灣做了宣傳。