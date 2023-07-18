NBA／傳湖人曾有意網羅布魯克斯 無奈薪資太高放棄競爭

灰熊「惡漢」布魯克斯（Dillon Brooks）比想像中還夯！在以4年8000萬美元的長約先簽後換至火箭後，如今簽約內幕也曝光，在季後賽淘汰其前東家的湖人跟亟需側翼戰力的獨行俠都曾有意爭取布魯克斯的加盟，但最後都因為索價過高而放棄，即使如此布魯克斯最終仍成功拿到理想的大合約。

本季入選年度防守第二隊的布魯克斯具備多功能的防守能力，對於「側翼海」當道的NBA生態具有一定的價值。然而他不受控的個性及貧弱的進攻手段是未爆彈，這兩點也在季後賽展露無遺。不只因主動開嗆詹姆斯（LeBron James）「老了」而引起爭議，被稱為「反詹大將軍」；在場上被對手屢屢放投不進，形同進攻黑洞更讓他成為了球迷間嘲諷的對象。

不少球迷預測他下一份薪水只能領底薪，球評歐尼爾（Shaquille O'Neal）還在節目上酸他可以來台灣稱霸籃壇，如今領到年均2000萬美元的大約可說是一吐怨氣。

在涉及高達五隊的先簽後換塵埃落定後，布魯克斯的談約內幕也隨之曝光。根據外媒《The Athletic》報導，在自由市場開市後，包含湖人、獨行俠及公鹿等季後賽競爭者都對布魯克斯有興趣，湖人甚至與其進行了會面，但後續都得知了布魯克斯的要價超出預算，最終只得無奈放棄。

布魯克斯在轉投火箭後，外界認為其強悍的心態會對火箭年輕的休息室帶來正面影響，他和范弗利特（Fred VanVleet）兩人是火箭在自由市場上的兩大新援，也被預計擔任場上及場下的精神領袖。