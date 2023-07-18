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NBA／選秀跌至第20順位 火箭惠特摩奪夏季聯賽MVP證明自己

聯合新聞網／ 綜合報導
惠特摩(右)拿到夏季聯賽MVP。 美聯社
惠特摩(右)拿到夏季聯賽MVP。 美聯社

火箭隊第20順位新秀前鋒惠特摩（Cameron Whitmore）在夏季聯賽展現驚人天賦，奪下賽事最有價值球員（MVP）。不過火箭今天在冠軍戰以78：99不敵騎士隊，無緣隊史首座夏季聯賽冠軍。

身高201公分的惠特摩，大學時期以勁爆體能獲得許多NBA球隊關注，曾被多家選秀網站視為首輪前5順位熱門人選，但他選前傳出膝蓋傷勢及心臟問題，加上球團面試不理想等因素，選秀順位一路滑至第20順位。當時《ESPN》分析師畢拉斯（Jay Bilas）就指出，惠特摩將成火箭選秀一大偷。

惠特摩在今年夏季聯賽用實際表現，證明自己的驚人天賦及精湛球技，繳出場均20.4分、5.6籃板、2.4助攻、3抄截的全能身手，入選夏季聯賽最佳陣容，並拿下MVP。

不過惠特摩今天在冠軍戰出手17次只命中6球，攻下14分3籃板。騎士靠著新星莫布里（Evan Mobley）的哥哥大莫布里（Isaiah Mobley），狂砍28分11籃板領軍下，拿到夏季聯賽冠軍。

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