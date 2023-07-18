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NBA／願幫迷弟米勒走更遠 喬治：就像布萊恩之於我

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
黃蜂榜眼米勒。 路透社
黃蜂榜眼米勒。 路透社

黃蜂隊榜眼米勒（Brandon Miller）今年加入聯盟後，多次對快艇隊前鋒喬治（Paul George）表達對他的崇拜，甚至將他稱為心中的「GOAT」；喬治談到這名小老弟對自己的愛慕時，除了表達受寵若驚外，也希望自己能夠幫助他的籃球路走得更遠。

身為今年的選秀榜眼，米勒在日前受邀錄製節目時就談到了與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的有趣互動，甚至還當著喬丹的面直稱他「老了」，心目中的真正「GOAT」則是快艇前鋒喬治，甚至多次在接受媒體訪問時表達相同立場。

喬治日前為教士隊開球。 法新社
喬治日前為教士隊開球。 法新社

對於小老弟米勒的瘋狂「表白」，喬治坦言有點受寵若驚，不過他也強調，能成為年輕球員的學習目標是相當光榮的事情，就像當年自己也受到已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）的影響一樣，「我必須要向布萊恩致敬，他對我的意義和影響，可以說是對我現在所做的一切有著相當的影響。」

喬治表示，不僅願意幫助米勒，讓他的籃球路走得更順更遠，甚至願意當他的資源，「如果他需要的話，我可以在他需要的每一步上幫助他，讓他走得更順更輕鬆，他也不需要以球迷的立場來看待我，因為我很普通、很謙遜，就像他一樣。」

喬治以過來人的身分呼籲米勒不要被媒體洪流吞噬，「面對媒體不能讓他們影響你的為人，任何人都可以是你心中的GOAT，如果這就是你的想法，就不需要受到影響，有時候媒體就像是洪水猛獸，但你必須接受並去面對這件事。」

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