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NBA／視韓德森為重建核心 拓荒者教頭：他會成聯盟巨星

聯合新聞網／ 綜合報導
韓德森被拓荒者視為下個世代的掌門人。 美聯社
韓德森被拓荒者視為下個世代的掌門人。 美聯社

在里拉德（Damian Lillard）喊出「賣我」後，拓荒者的新賽季將會有截然不同的面貌，過去11年來圍繞著里拉德打造球隊的體系勢必得有所調整。面對即將到來的「後里拉德時代」，今年拓荒者以探花籤選進的潛力後衛韓德森（Scoot Henderson）是核心的不二人選。而拓荒者主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）受訪時也表示，球隊會讓韓德森循序漸進成長。

韓德森是近年選秀會上的飛人型後衛代表，爆炸的體能跟多元的進攻才華讓他被譽為下一個羅斯（Derrick Rose）、莫蘭特（Ja Morant）。在被拓荒者選中後，外界曾一度認為位置重疊的球隊一哥里拉德可能會影響到他的成長，但隨著里拉德申請交易，這份疑慮也煙消雲散。

不算進里拉德，拓荒者先發依舊可以擺出韓德森、西蒙斯（Anfernee Simons）、葛蘭特（Jerami Grant）等後場組合，帳面陣容不算差，球隊能無縫接軌以韓德森為基石。

近期拓荒者總教練畢拉普斯談到球隊將如何養成韓德森，他則以自己的親身經歷為參考。「我同樣以第三順位加入聯盟，所以了解外界會有怎樣的期待」，畢拉普斯說，「我想要給韓德森當時我需要的協助，球員時期我做到了韓德森希望做到的一切，但在剛進職業時我很掙扎，我覺得他不會遇到一樣的狀況，他有能力飛躍式成長。」

除此之外，畢拉普斯也表示對韓德森不能操之過急，必須讓他慢慢摸索出正確打球的方式。「韓德森將會用正確的方式打球，他未來會是聯盟的球星」，畢拉普斯說，「不過我不會讓他跳過這些步驟，他有時候可能會因此而沮喪，但相信到頭來會感謝我，他是個特別的孩子。」

拓荒者

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