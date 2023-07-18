NBA／去年在騎士先發25場 馬刺裁掉前鋒史蒂文斯
根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，馬刺裁掉先前從三方交易中換回的前鋒史蒂文斯（Lamar Stevens）。
騎士日前延攬上季效力熱火的射手史特魯斯（Max Strus），因薪資問題把馬刺隊拉進三方交易，將歐斯曼（Cedi Osman）、史蒂文斯及一個二輪籤送往馬刺隊，熱火則收進一個二輪籤。
馬刺昨天和太陽完成交易，收進控衛佩恩（Cameron Payne），正式球員名單達到18人，根據聯盟規定，一隊最多只能有15名正式球員。
身高198公分的史蒂文斯是一名防守型球員，上季為騎士出賽62場，有25場先發，平均出賽18.1分鐘，貢獻5.3分3.3籃板，三分球命中率31.6%。不過他季後賽被棄用，總共只上場9分鐘。
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