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NBA／為何喬治才是GOAT 榜眼米勒：他飛扣「鳥人」安德森

聯合新聞網／ 綜合報導
米勒在選前試訓對「籃球之神」喬丹大噴垃圾話，引起球迷熱議。 法新社
米勒在選前試訓對「籃球之神」喬丹大噴垃圾話，引起球迷熱議。 法新社

今年選秀榜眼米勒（Brandon Miller）對自己自信爆棚，時常發下豪語。而他在選秀前也自曝，在試訓時對著當時老闆喬丹（Michael Jordan）噴垃圾話，嗆他「已經老了」，引發球迷熱議。近期他受邀參加喬治（Paul George）的Podcast節目時，也大談自己當時的想法，更再次強調喬治才是他心中的「GOAT」，絲毫不給前老闆面子。

米勒選秀前在夏洛特的單獨試訓表現良好，也早早鎖定黃蜂的榜眼位置，他在廣播節目時重提到自己試訓時的趣事。當時脾氣不好惹的喬丹譏笑米勒「只是個射手」，這位年輕新秀大膽反擊，看著喬丹在練習罰球時投了一顆麵包後，直接當面開酸「老了」。而米勒之後再分享一則趣事，喬丹在他確定成為選秀榜眼後曾親自打來，原以為是祝賀電話，不過劈頭就問米勒，能否施展自己當年絕技單手拿球，顯見兩人互動十分有火花。

米勒今天在上節目時談到當時的心境，表示自己當下只是想向黃蜂團隊展示自己無畏的一面。「我想喬丹一開始覺得我不會回應他，因為『我知道他是喬丹』，但當我看到他罰球「麵包」，我想至少我有一樣是超越他的。」

米勒說的話不無道理，有足夠信心跟喬丹對嗆這點能引起許多球隊注意，但反之若當時試訓不佳，可能會大幅影響他的評價。無論如何，米勒最後得到最理想的結果，身為喬丹在位老闆時期的最後一選，他也是承擔著黃蜂未來的重要份子。

此外，他也透過這次上節目的機會表達對偶像喬治的欣賞，米勒表示自己是從喬治在季後賽飛扣「鳥人」安德森（Chris Andersen）後喜歡上他的。「雖然詹姆斯（LeBron James）是NBA歷史最佳球員，但喬治才是我的『GOAT』。」米勒說。

黃蜂 喬丹

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