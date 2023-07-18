NBA／「小剛」羅賓森和勇士簽訓練營合約 爭取重返聯盟
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，自由市場後衛羅賓森（Jerome Robinson）和勇士達成訓練營合約，將爭取進入勇士正式球員名單。
快艇隊在2018年選秀大會以首輪第13順位挑選羅賓森，可惜他無法複製拉文（Zach LaVine）、布克（Devin Booker）及米契爾（Donovan Mitchell）等人的第13順位得分後衛優良傳統，只打3個球季就淡出聯盟。
值得一提的是，他外型神似日本寶可夢裡的角色「小剛」，本人也清楚這件事。
羅賓森過去2年效力勇士發展聯盟球隊，去年也曾參加勇士訓練營，最終未獲青睞。他上季在發展聯盟出賽24場，平均貢獻14.8分4.3籃板4.8助攻，投籃命中率46.3%，三分球命中率36.2%。
勇士日前簽下長人薩里奇（Dario Saric）後，陣中已經有13份保障合約，正式名單還有2名空缺，另外還有3個雙向合約名額可以使用。
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