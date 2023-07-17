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NBA／克拉克森決定出征世界盃 盼助菲律賓突破小組賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
克拉克森將出征世界盃。 美聯社
克拉克森將出征世界盃。 美聯社

菲律賓籃協證實，爵士得分悍將克拉克森（Jordan Clarkson）將代表菲律賓出征男籃世界盃。

曾拿下年度最佳第六人的克拉克森，上季一共出賽61場，場均可以攻下20.8分4.4助攻4籃板，得分和助攻皆創生涯新高。就進階數據來看，克拉克森平均每場切入15.6次，領先全聯盟，且在3呎內投籃命中率接近7成，急停跳投三分球的命中率也有3成4，展現出他的單打破壞力。

他在休賽季先執行了下一季價值1426萬美元的球員選項，而後爵士決定和他提前續約，包括這最後一年合約在內，重新簽訂了3年5500萬美元的合約，2026年到期。

克拉克森曾試圖以公民資格代表菲律賓出征國際賽，但身份認定卻不被國際籃聯接受，最後是在2018年亞運會上以歸化球員身份代表菲律賓男籃出賽。不過當時僅靠他一人仍無法幫助球隊擊敗中國和韓國兩大勁旅，最後菲律賓是取得第5名。

2022年的休賽季，克拉克森也代表菲律賓參加世界盃亞洲區資格賽預賽，兩場比賽平均得到25分6.5助攻5.5籃板

做為主辦國，菲律賓被分在A組，同組對手分別是義大利、多明尼加、安哥拉。

今年世界盃的舉辦時間為8月25日到9月10日，馬尼拉將承辦ABCD組的小組賽乃至於16強賽，以及8強之後的所有比賽；E組跟F組在沖繩打，G和H組則是在雅加達。

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