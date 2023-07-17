快訊

「水不斷湧入…」南韓地下道巴士慘遭暴洪滅頂 罹難者生前求救通話曝

下班小心！18縣市發布豪大雨特報 4地雨彈升級防雷雨

NBA／馬刺細心呵護等待成長 溫班亞瑪將採負載管理

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺會將溫班亞瑪養成何種級別的球星，受到全世界球迷的關注。 法新社
馬刺會將溫班亞瑪養成何種級別的球星，受到全世界球迷的關注。 法新社

「法國蜘蛛人」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）被譽為是繼詹姆斯（LeBron James）後最令人期待的新秀，也是引領未來NBA世代的現象級球星。馬刺會如何對他進行養成是外界關注的焦點，傳言馬刺十分重視溫班亞瑪的健康狀況，並不會過於躁進，新賽季可能將對他進行負載管理。

溫班亞瑪裸足身高達7呎3吋（222.3公分），附帶臂展達8呎（約243.8公分）的超長手臂，最令人驚訝的是他如同前鋒一般的協調性，身材天賦令人垂涎三尺。球探甚至曾表示，溫班亞瑪未來的模板可能是杜蘭特（Kevin Durant）與戈貝爾（Rudy Gobert）的綜合體，在攻守兩端的未來性都無可限量。

然而溫班亞瑪目前體重僅有210磅（95公斤），面對肢體碰撞更為強悍、身形也更加強壯的NBA球員，如何增重增肌勢必會是溫班亞瑪進聯盟前幾年必修的課題。但控制體態並非一蹴可幾的事情，馬刺隊為了避免過多碰撞所帶來的傷病風險，傳出可能在溫班亞瑪的菜鳥賽季進行負載管理。

一位NBA西區球探表示，馬刺在溫班亞瑪的新秀賽季就會控制上場時間、不讓他打背靠背的比賽。畢竟在未來馬刺鐵定會給溫班亞瑪一張頂薪合約，NBA不該對此有異議。「溫班亞瑪只有19歲，他還有一些發展工作要做才能轉換上NBA，可以預計會有負載管理和競技管理，在職業生涯的初期，謹慎地灌輸給他挑戰。」

溫班亞瑪過去受訪時曾表示對自己的期望，提到自己想成為歷史最佳的狀元，負載管理可能與他的理想背道而馳。「身為球隊的主力球員，要打滿82場比賽並不容易」，溫班亞瑪說，「有些球員可能會有特定的上場頻率，但顯然對我來說，我的目標是盡可能打最多的比賽、盡可能幫助球隊。」

馬刺一直被公認是最早實施負載管理的球隊，由於新版勞資協議，未來NBA球員必須出賽滿65場才能競爭個人獎項。如果馬刺隊過於謹慎，可能會讓溫班亞瑪錯失挑戰新人王的機會。

Victor Wembanyama

相關新聞

NBA／馬刺細心呵護等待成長 溫班亞瑪將採負載管理

「法國蜘蛛人」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）被譽為是繼詹姆斯（LeBron James）後最令人期待的新秀，也是引領未來NBA世代的現象級球星。馬刺會如何對他進行養成是外界關注的焦點，

NBA／「感覺擁有全世界的錢」 威廉森：想減肥真的好難

鵜鶘球星威廉森（Zion Williamson）的傷病問題是鵜鶘近年來無能為力的問題，外界普遍認為威廉森過重的體重是導致大小傷不斷的主因。威廉森體態失衡的情況受到球迷熱議，球評巴克利（Charles

NBA／樂極生悲！火箭小將倒地「蛋蛋」遭對手重踩

夏季聯賽今天發生驚悚畫面，火箭和爵士一戰中，火箭隊辛頓（Nate Hinton）倒在地上時，對手落地踩中重要部位，還好辛頓似乎沒有大礙，打完接下來的比賽，幫助火箭以115：101贏球。 事情發生

NBA／自信能適應各種體系 湖人新援誓言把冠軍帶回洛杉磯

例行賽僅一半場次先發的文森（Gabe Vincent）在季後賽22場出賽皆為球隊的先發控衛，並隨著熱火一路打到了總冠軍戰。 熱火這趟季後賽之旅讓不少優秀綠葉的身價水漲船高，文森便是其中一員，他在

NBA／保羅新賽季可能轉任替補 勇士老闆語帶玄機

勇士在衛冕失利後，休賽季針對陣容做出巨大變動，送走了原本是養成重心的波爾（Jordan Poole）換來老將指揮官保羅（Chris Paul）。 老闆拉卡柏（Joe Lacob）認為這是一個經過

NBA／太陽1號位幾乎清空 傳比爾新賽季將擔任控衛

積極填補陣容的太陽，今天又出手了3筆買賣，除了從魔術和馬刺拿回一些二輪選秀權外，還簽下7呎2吋的長人小寶兒（Bol Bol），組成一套「長臂鋒線陣」。最主要的一項則是出清了進入最後一年合約的替補後衛佩

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦