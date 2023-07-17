NBA／樂極生悲！火箭小將倒地「蛋蛋」遭對手重踩
夏季聯賽今天發生驚悚畫面，火箭和爵士一戰中，火箭隊辛頓（Nate Hinton）倒在地上時，對手落地踩中重要部位，還好辛頓似乎沒有大礙，打完接下來的比賽，幫助火箭以115：101贏球。
事情發生在第一節尾聲，辛頓成功製造爵士隊金賽（Taevion Kinsey）進攻犯規，隨後倒地，臉上還充滿笑容，沒想到另一名爵士球員克羅斯威爾（Ed Crosswell）繼續做完灌籃動作，落地時腳直接踩在辛頓的重要部位，辛頓立刻變臉，克羅斯威爾隨後也吞下1記惡意犯規。
這個動作引發網友討論，有球迷想到勇士隊格林（Draymond Green）「踩人事件」，不過也有球迷認為，克羅斯威爾拉著籃框會被吹技術犯規，落地踩人不是故意的。
辛頓本場比賽出戰32分鐘，表現絲毫未受影響，16投9中攻下全場最高的27分，率領火箭隊贏球。
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