NBA／自信能適應各種體系 湖人新援誓言把冠軍帶回洛杉磯

例行賽僅一半場次先發的文森（Gabe Vincent）在季後賽22場出賽皆為球隊的先發控衛，並隨著熱火一路打到了總冠軍戰。

熱火這趟季後賽之旅讓不少優秀綠葉的身價水漲船高，文森便是其中一員，他在季後賽的搶眼表現，加上能投能控的多功能性，自然成為自由市場上的熱門標的，最終也迅速與湖人達成共識。

近期在接受節目採訪時，文森表示自己過去在熱火擔任過底角射手、發起擋拆進攻，在有球員受傷之際也能承擔控球責任，因此有自信能跟任何人打球，也能適配各種球隊體系。

「湖人的內線具有運動能力，球隊的球星也有領導能力，我可以用正面的方式替球隊帶來影響，新賽季會努力將冠軍帶回洛杉磯」，文森說。

同時，對從小在加州長大的文森而言，加盟湖人也等於是回到故鄉，這也對他的決定起到了關鍵影響。「太棒了，最終我能回到西岸的家，我的家人有機會進場看更多比賽，真令人興奮」，文森說。

據悉，熱火當初是開出4年3400萬美元的價碼留人，而湖人則是提出3年3300萬美元的合約，兩者年薪差距也是高下立判。