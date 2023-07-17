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NBA／保羅新賽季可能轉任替補 勇士老闆語帶玄機

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
保羅在新賽季的角色可能出現變化。 截自推特
保羅在新賽季的角色可能出現變化。 截自推特

勇士在衛冕失利後，休賽季針對陣容做出巨大變動，送走了原本是養成重心的波爾（Jordan Poole）換來老將指揮官保羅（Chris Paul）。

老闆拉卡柏（Joe Lacob）認為這是一個經過多重考慮後所做出的決定，球隊確實需要做出一些改變，他也相信保羅的到來有助於讓勇士處於一個更容易獲勝的位置。

「保羅是一名優秀的名人堂級球星，他肯定可以幫助到我們的第二陣容；倘若他擔任先發，同樣也會起到作用。無論先發還是替補，他都是出色的球員。」拉卡柏說。

從拉卡柏的言論或許可以揣測勇士要讓保羅轉任替補的可能性，針對角色定位問題，拉卡柏表示：「這取決於教練。我確信他們正在談論這件事，但誰知道呢？保羅可能會是先發，也可能不是。重點是我們要累積大量的天賦，看看會發生什麼。無論如何，誰來扛先發並不重要，重要的是誰來終結比賽。」

拉卡柏最後也說道，勇士每一年賽季都會努力擺出最好的陣容，不惜耗費天價團隊薪資。「我們目標只有一個，那就是全力贏得總冠軍。」

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